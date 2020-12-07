نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض كارفور على شاشات التليفزيون HD وسمارت في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم شركة كارفور عروض أون لاين على شاشات التلفزيون السمارت وال HD للكثير من الماركات المعروفة مثل LG وسامسونج ويونيون آير والكثير من الماركات سوف نقدمها إليكم بالتفصيل بالصور والأسعار، والغني عن التعريف أن شركة كارفور هي واحده من أشهر السلاسل التجارية حول العالم من حيث الحجم وبداية تأسيسها كان في فرنسا، وبداية دخولها إلى الوطن العربي كان في الأمارات العربية المتحدة والغني عن التعريف أنها تمثل ثاني أكبر مجموعة لمنتجات التجزئة في العالم من حيث الدخل بعد وول مارت.

عروض شركة كارفور اون لاين لشاشات التليفزيون:

نقدم إليكم عروض شركة كارفور اون لاين على شاشات التلفزيون بالصور والأسعار التي لن تجد لها منافس بالنسبة للأسعار والمواصفات التي تقدمها الشركة مع وجود خدمة التوصيل مجانا.

تليفزيون ال جي سمارت UHD الذكي 55 بوصة “4k Active HDR WebOS Smart AL ThinQ” بسعر 8,199 جنية مصري.

تليفزيون سامسونج سمارت UHD الذكي 65 بوصة 4K مع ريسيفر داخلي ويدعم خاصية الواي فاي Wi-Fi بسعر 11,499 جنية مصري.

تلفزيون سامسونج سمارت HD الذكي 32 بوصة عالي الدقة مع ريسيفر داخلي مزود بالأنترنت ويدعم خاصية الواي فاي Wi-Fiبسعر 3,299 جنية مصري.

تليفزيون ال جي سمارت 4K UHD الذكي 49 بوصة مزود بالانترنت ويدعم خاصية الواي فاي Wi-Fi بسعر 6,899 جنية مصري.

تليفزيون سامسونج سمارت UHD الذكي 43 بوصة فائق الدقة مزود بالأنترنت ويدعم خاصية الواي فاي Wi-Fi بسعر 5,999 جنية مصري.

تليفزيون بي تي سي HD عالي الدقة 32 بوصة يدعم خاصية يو اس بي USP ومنافذ HDMI للتوصيل بالكمبيوتر أو اللاب توب أو البروجكتور بسعر 1,999 جنية مصري.

تليفزيون ال جي سمارت 4K HDR الذكي 65 بوصة مزود بريسيفر داخلي ومزود بخاصية التحكم بالأنترنت المنزلي وخاصية الأوامر الصوتية بالعربية، والرموت السحري وخاصية بلوتوث الصوت المحيطي والكثير من المميزات والخاصيات التي يدعمها هذا الجهاز فهو حقا افضل ما يمكنك اقتناؤه بسعر 11,999 جنية مصري.

تليفزيون يونيون اير سمارت FULL HD الذكي 43 بوصة مزود بالأنترنت ويدعم خاصية الواي فاي Wi-fi وغيرها من المزايا بسعر 4,649 جنية مصري.

تليفزيون جاك FULL HD الذكي 50 بوصه بجودة عالية الوضوح، مزود بالأنترنت ويدعم خاصية الواي فاي أيضا والكثير من المميزات التي يدعمها بسعر 5,299 جنية مصري.

تليفزيون يونيون اير HD الذكي 32 بوصة مزود بالأنترنت ويدعم شبكات الواي فاي Wi-Fi وشبكات اللان Ethernrt LAN كما انه مزود بمداخل USB – Gen-ports quantity والكثير من المزايا التي تميز هذا الجهاز عن غيره بالنسبة للشريحة السعرية التي ينتمي إليها حيث يمكنك الحصول عليه بسعر 2,899 جنية مصري.