عروض العثيم الاثنين ولمدة 4 أيام خصم يصل ل 50 % أقوى عروض السعودية

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية تخفيضات وخُصومات نهاية العام مستمرة داخل جميع فروع هايبر ماركت وسوبر ماركت وأسواق عبد الله العثيم داخل المملكة العربية السعودية، وذلك على جميع الأجهزة المنزلية الكهربائية، وعلى جميع أجهزة الإلكترونيات، من هواتف ذكية بأحدث الموديلات والإصدارات، بأقل الأسعار وأنسبها للجميع، وعلى شاشات التِليفزيون ذات أحجام الشاشة الكبيرة منها والصغيرة، فلا تفوتكم زيارة أقرب الفروع إليكم. عروض العثيم الأسبوعية عروض وتخفيضات العثيم على الهواتف الذكية من هايبر ماركت عبد الله العثيم: تخفيضات العثيم على هاتف ذكي من ماركة سامسونج أي 21 أس، ذاكرة داخلية 64 جيجابايت، حجم الشاشة 6.5 بوصة، سعة الرامات أربعة جيجابايت، دقة الكاميرا الخلفية 48 ميجابيكسل+ثمانية ميجابيكسل+ أَثنين ميجابيكسل+أَثنين ميجابيكسل، دقة الكاميرا الأمامية 13 ميجابيكسل، اللون أزرق، سعر الجهاز(699)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات العثيم على الشاشات عروض نهاية العام على شاشات التليفزيون الذكي بهايبر ماركت العثيم: خصومات العثيم اليومية على تليِفزيون ذكي من ماركة أرو أل اي دي، حجم الشاشة 32 بوصة، سعر الجهاز(249)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات العثيم على تلِيفزيون ذكي من ماركة أرو أل اي دي، حجم الشاشة 43 بوصة، سعر الجهاز(549)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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