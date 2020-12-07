تخفيضات العثيم الأسبوعية أقوى التخفيضات والخصومات لمدة 4 أيام تصل ل 50 %

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عمر شويل - جدة تخفيضات العثيم الأسبوعية العثيم وخصومات كبيرة وعروض لا تنتهي لا تقتصر أعمال شركات عبد الله العثيم فقط على البيع بالتجزئة أو الجملة بل أن لها دورها الفعال والمشارك في تنمية المجتمع بالمملكة العربية السعودية، فمثلاً أنشأت أكاديمية للتدريب والتطوير بالمجان، لتدريب الشباب وتأهيلهم في الشؤون الخاصة بالتجارة، وكيفية العمل على الحاسب الآلي وغيرها من الأعمال الأخرى لتأهلهم للحصول على فرص عمل داخل مؤسسات العثيم وخارجها بالشركات الخاصة الأخرى. تخفيضات العثيم الأسبوعية عروض العثيم على منتجات العناية بالمنزل من العثيم: عروض العثيم الأسبوعية فلتر قهوة الإماراتي 3.75 ريال سعودي.

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