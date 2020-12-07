عروض ساكو الأسبوعية خصم يصل ل 40 % لمدة 3 أيام أقوى التخفيضات من ساكو اليوم

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عمر شويل - جدة عروض ساكو الأسبوعية ساكو لديها القدرة على استيراد أفضل أنواع البضائع من أنحاء العالم أجمع، فإن فروعها منتشرة في أكثر من 15 مدينة حول العالم، حيث أن يتم دعمها من خلال مندوبي المبيعات ذات الكفاءة العالية حيث يقومون بتقديم خدماتهم الشاملة للعملاء ويقومون بالتسليم المباشر للعميل، وذبك غير ما تشمله من خدمات التوصيل والتركيب والصيانة بعد البيع. عروض ساكو الأسبوعية العروض الخاصة من ساكو على أجهزة العناية بالبشرة: تخفيضات ساكو على جهاز تمليس الشعر 110 ملم 220 فولت 179 ريال سعودي بدلاً من 275 ريال سعودي.

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جهاز تسريح الشعر ١٠٠٠وات ٤في ١ بيبي ليس 219 ريال سعودي بدلاً من 299 ريال سعودي.

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