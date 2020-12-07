نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الدانوب نهاية العام أحصل علي خصم يصل ل 60 % من أقوى عروض السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الدانوب الأسبوعية تنزيلات نهاية العام من هايبر ماركت وسوبر ماركت وأَسواق الدانوب بجميع فروعها داخل المملكة العربية السعودية، لا تفوتكم حيث تعرض مجموعة متنوعة من أجهزة الكمبيوتر المصنعة من اكبَر الشركات العالمية الرائدة، وما تتضمنه من ملحقات ذكية ومنها لوحات المفاتيح الخاصة بأجهزة الكمبيوتر وأجهزة الماوس كذلك، ذلك بالإضافة للعديد من الأجهزة الكهربائية الأخرى، تقدمها أَسواق الدانوب بأنسب الأسعار وأعلى الجودات.

عروض الدانوب الأسبوعية

تنزيلات الدانوب نهاية العام على فرشاة الشعر من الدانوب:

تخفيضات الدانوب اليوم جهاز فرشاة للشعر هوائية دوارة، من ماركة بيبي ليس، سعر الجهاز(199)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض الدانوب الأسبوعية فرشاة تصفيف الشعر من ماركة براون، سعر الوحدة(185)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات الدانوب نهاية العام

تنزيلات الدانوب نهاية العام على ملحقات الكمبيوتر من الدانوب: