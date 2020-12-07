- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الدانوب نهاية العام أحصل علي خصم يصل ل 60 % من أقوى عروض السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض الدانوب الأسبوعية تنزيلات نهاية العام من هايبر ماركت وسوبر ماركت وأَسواق الدانوب بجميع فروعها داخل المملكة العربية السعودية، لا تفوتكم حيث تعرض مجموعة متنوعة من أجهزة الكمبيوتر المصنعة من اكبَر الشركات العالمية الرائدة، وما تتضمنه من ملحقات ذكية ومنها لوحات المفاتيح الخاصة بأجهزة الكمبيوتر وأجهزة الماوس كذلك، ذلك بالإضافة للعديد من الأجهزة الكهربائية الأخرى، تقدمها أَسواق الدانوب بأنسب الأسعار وأعلى الجودات.
عروض الدانوب الأسبوعية
تنزيلات الدانوب نهاية العام على فرشاة الشعر من الدانوب:
- تخفيضات الدانوب اليوم جهاز فرشاة للشعر هوائية دوارة، من ماركة بيبي ليس، سعر الجهاز(199)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- عروض الدانوب الأسبوعية فرشاة تصفيف الشعر من ماركة براون، سعر الوحدة(185)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
تخفيضات الدانوب نهاية العام
تنزيلات الدانوب نهاية العام على ملحقات الكمبيوتر من الدانوب:
- تخفيضات الدانوب عرض لوحة مفاتيح للكمبيوتر مع ماوس لاسلكي للكمبيوتر من ماركة لوجيتك، سعر العرض(109)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- خصومات الدانوب عرض لوحة مفاتيح للكمبيوتر مع ماوس سِلكي للكمبيوتر، سعر العرض(76)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- تخفيضات الدانوب عرض لوحة مفاتيح للكمبيوتر مع ماوس لاسلكي للكمبيوتر من ماركة مايكروسوفت، سعر العرض(175)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- شاحن يو إس بي من نوع إيه من ماركة رُوكيني، سعر الوحدة(114)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- شاحن يو إس بي من نوع سي من ماركة رُوكيني، سعر الوحدة(114)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- شاحن يو إس بي من ماركة روكيني، سعر الوحدة(80)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض الدانوب نهاية العام أحصل علي خصم يصل ل 60 % من أقوى عروض السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.