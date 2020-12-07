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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض جرير الأسبوعية خصم من 10 ل 60% على الشاشات والجوال ألحق الخصم في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض وخصومات مكتبات جرير تُعتبر شركة ديل من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في صناعة أجهزة الكمبيوتر بمختلف أنواعها ، لذلك تهتم مكتبات جرير بجميع فروعها داخل المملكة العربية السعودية بتقديم عروض متنوعة بخصومات ضخمة على منتجات هذه الشركة الرائدة، حيث تشمل هذه العروض باقة متنوعة من أجهزة ومنتجات ديل بأقل الأسعار وأحدث الموديلات والإصْدارات.
عروض جرير الأسبوعية
تنزيلات جرير نهاية العام على لابتوب ديل من مكتبات جرير:
- عروض جرير الأسبوعية ديل Inspiron 13 7306، لابتوب أثنين في واحد متحول، تصميم بشكل ملف،Intel Core i5-1135G7، حجم الشاشة 13.3 “بوصة، ذاكرة داخلية 256 جيجابايت اس اس دي PCIe NVMe M.2 ،8 جيجابايت رام، نظام تشغيل ويندوز 10، الجيل الحادي عشر، سعر الجهاز(4199)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، أو قسط وادفع 240 ريال سعودي لمدة 24 شهراً.
- تخفيضات جرير ديل انسبايرون 14 5400، لابتوب أثنين في واحد متحول، تصميم بشكل ملف، الجيل العاشر، i3-1005G1 إنتل كور، حجم الشاشة 14 بوصة، ذاكرة داخلية 256 جيجابايت اس اس دي PCIe NVMe M.2 ،4 جيجابايت رام، نظام تشغيل ويندوز 10، سعر الجهاز(2599)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
تخفيضات جرير الأسبوعية
عروض جرير نهاية العام على كمبيوتر الألعاب الإلكترونية من ديل بمكتبات جرير:
- تنزيلات جرير خصم 35٪ على كمبيوتر ألْعاب مكتبي من ماركة ديل الين وير أورورا، ثماني النواة، الجيل التاسع i7-9700K إنتل كور، إنفيديا جي فورس ار تي اكس 2080، سعة ذاكرة داخلية 8 جيجابايت، متوافق مع نظارة الواقع الافتراضي، اللون أَسود، سعر الجهاز(8599)ريال سعودي، بدلًا من(13199)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر(4600)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
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