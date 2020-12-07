نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده الأسبوعية على الأجهزة الكهربائية خصم يصل ل 40 % لمدة 4 أيام في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية تنزيلات نهاية العام مستمرة في جميع فروع هايبر ماركت وسوبر ماركت وَأسواق بنده داخل المملكة العربية السعودية، طوال شهر ديسمبر الجاري وخاصةً أيام الجمعة البيضاء، فلا تفوتكم زيارة أقرب فروع بنده إليكم، لتتمتعوا بأقوى العروض واكبر التخفيضات على مجموعة متنوعة من المعروضات، من أجهزة كهربائية ومواد غذائية والعديد من الأقمشة والمفروشات.

عروض بنده الأسبوعية

تنزيلات بنده نهاية العام على أجهزة المطبخ من مونيليكس في هايبر ماركت بنده:

عروض بنده الأسبوعية جهاز خلاط مع مطحنة من ماركة مونيليكس، سعر الجهاز(159)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات بنده قطاعة خضار من ماركت مونيليكس، سعر الجهاز(189)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عرض جهاز خلاط مع مطحنة من ماركة مونيليكس، مع قطاعة خضار من ماركت مونيليكس، سعر العرض(299)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات بنده اليوم

خصومات بنده نهاية العام على أجهزة المطبخ من أيه تي سي في هايبر ماركت بنده: