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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في الأهلي نت بالخطوات الكاملة داخل وخارج مصر في المقال التالي
عمر شويل - جدة التسجيل في الأهلي نت , حرص البنك الأهلي على توفير خدمة الأهلي نت لكل عملائه، وهي عبارة عن تجربة متطورة ويمكن الاعتماد عليها بشكل آمن وفعال، ولا يوجد لها وقت معين وإنما يتم استخدامها في وقت معين، حتى يتم الحصول على خدمات بنكية مختلفة تساعده على تقديم التسهيلات لجميع العملاء، حتى ترضى كافة عملائها.
التسجيل في الأهلي نت
أولًا:- خطوات التسجيل في خدمة الأهلي نت داخل جمهورية مصر العربية
هناك مجموعة من الخطوات التي يجب إتباعها للتسجيل في خدمة الأهلي نت، إذا كان يعيش داخل جمهورية مصر العربية وهي كالتالي:
- يقوم العميل في البداية بالذهاب إلى أي فرع من فروع البنك الأهلي بالمنطقة المحيطة بالفرد، حتى يقوم بإدخال بعض التحديثات على بياناته.
- يقدم العميل طلب بأنه يرغب في الاشتراك في خدمة الأهلي نت.
- ينهي البنك جميع الإجراءات المتعلقة بالتسجيل على الخدمة.
- يعطي البنك خطاب ترحيب للعميل، ويضم كود المستخدم.
- يرسل البنك كود المرور على الهاتف الخاص بالعميل.
- يطلب العميل رمز الأمان، لكي يستطيع التحويل من الحساب الخاص به إلى مختلف الحسابات الأخرى سواء بالبنك أو خارجه.
خطوات التسجيل في خدمة الأهلي نت خارج جمهورية مصر العربية
هناك خطوات أخرى يجب إتباعها، إذا كان المشترك في الخدمة يعيش خارج مصر، وهي كالتالي:
- في البداية يقوم العميل بفتح استمارة الاشتراك بخدمة الاشتراك في خدمة الأهلي نت للعملاء خارج مصر عن طريق الرابط المتعلق ب البنك الأهلي المصري.
- التحقق من إدخال كافة البيانات المطلوبة.
- يقوم العميل بتحديد نوع الخدمة من خلال الخيارات المقدمة، وهي استعلام فقط أو معاملات مالية بين حسابات العميل.
- لابد من إدخال بعض التحديثات على البيانات إذا تطلب الأمر ذلك.
- إدخال صورة للبطاقة أو جواز سفر من خلال البريد، ويشترط أن تكون سارية إلى الفرع المتعلق بالعميل.
- بعد ذلك يقوم الفرع كود المستخدم المتعلق بالعميل، وهو بمثابة رمز يتشكل من ثمانية أرقام.
- يرسل بعد ذلك كود المرور على هاتف العميل المسجل مسبقاً.
- يتم تنشيط خدمة الأهلي نت بشكل سهل عن طريق استخدام الكود.
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