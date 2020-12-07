نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبايات الشتاء الملونة موضة العام الجديد 2021 تألقي بإطلالة مميزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بحلول فصل الشتاء واقتراب العام الجديد ظهرت العديد من صيحات الموضة الجديدة ومنها ظهرت عبايات الشتاء الملونة بأشكالها المختلفة وألوانها الجميلة والمتنوعة أكثر من أي عام آخر وتسعى اجميع السيدات والتفتيات لاقتناء أفضل الملابس وأحدث الصيحات لتواكب الموضة، ولأن أناقتلك تهمنا فقد وقرنا لك في هذا المقال أحدث الصيحات المتاحة في الأسواق لعام 2021 فتابعينا لتعرفي التفاصيل.

عبايات الشتاء الملونة

عبايات البليسية موضة العام:

أصبحت العبايات البليسية هي الموضة الرائجة لشتاء عام 2021 حيث قدمت عارضات أزياء ماركة عفة الدباغ Effa تشكيلة من العبايات الرائعة التي تخطف الأنظار وكانت أغلبها بالألوان الترابية المناسبة للشتاء.

يجعل البليسية من الملابس قطعة فنية شديدة الأناقة حيث تميزت العبايات في العرض بالقصات الرقيقة التي تعطي للجسم نعومة ولطافة وأنوثة كما كانت مزينة من الأمام بالكسرات الضيقة.

قامت عارضات ماركة Nafs designs بعرض مجموعة من العبايات التي تعتمد على قصة البليسية أيضاً في تصميمها فكانت العبايات بأكملها تحتوي على كسرات أو مزينة بكسرات عند منطقة الأكمام فقط.

عبايات الشتاء الملونة بالون الأسود هذا العام:

إذا كنت تبحثين عن إطلالة تجمع بين الرقي والعصرية والرقة فإن العباية البليسية السوداء المزينة هي الخيار الأمثل لك، بعض القطع صممت بيث تكون مزينة بالكسرات بدءًا من منطقة الخصر وحتى أطراف العباية وقد تم إطلاق تلك التصميمات القيمة تحت اسم ماركات شهيرة مثل ماركة أناتومي Anatomi وماركة حصة الفلاسي Hessa Al Falasi وأفضل ما يميز هذا التصميم أنه سيساعدك في إخفاء بروز البطن كما سيجعلك تبدوين بقوام أطول وأكثر رشاقة.

هناك أيضاً العبايات السوداء المزينة بالكامل بكسرات البليسيه وهي تصميمات من ماركة لوزان Louzan ودار موزان Mauzan وهناك عبايات تتميز بكسرات عريضة وهي الانسب للسيدات النحيفات.

طريقة ارتداء العباية البليسية:

إذا كنت تستعدين للخروج في المساء مع أصدقائك أو في حفل عشاء فإن العباية السوداء هي الأفضل وستجعلك الكرات تبدين أنحف.

لا تكثري من وضع مساحيق التجميل عند ارتدا العبايات البليسية فمن الأفضل وضع لمسات رقيقة.

اختاري أحذية مدببة الوجه بكعب رفيع لتتماشى مع كسرات العباية لمظهر متناسق.