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عمر شويل - جدة أضرار استخدام الكاتيل في عمل الشاي، يستخدم العديد من الأشخاص الكاتل أو الغلاية الكهربائية في تجهيز المشروبات الشاي بشكل دائم لأنه يقوم بتجهيز جميع هذه المشروبات في وقت سريع وانتشر كثيراً في الفترة الأخيرة، ولكن لا يعلم العديد من الأشخاص أن الكاتل يكون عبارة عن قنبلة موقوتة موجودة داخل المنزل ويوجد الكثير من الأضرار الذي يسببها، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة أضرار استخدام الكاتل بالشكل تفصيل.

اضرار استخدام الكاتل

يتكون الكاتل من الألمونيوم هذه المواد عندما تتفاعل مع بعضها بعد إضافة المياه تصبح مكونات مشروب أي مشروب ساخن يمكنك تجهيزه في دقائق، ولكن تتسبب الغلاية الكهربائية في تكوين بعض السموم في جسم الانسان بالاضافة الى امكانية الإصابة بالسرطان.

يتسبب أيضا الكاتل في حدوث ضمور في العضلات حيث ذكرت بعض الدراسات العلمية أن عند استخدامه بشكل دائم يتسبب في الإحساس بضيق في التنفس وعدم القدرة على التنفس بشكل طبيعي ويمكن أن يعرض البشره والتجاعيد في وقت مبكر.

حيث يتم تصنيع غلايات الغلاية الكهربائية من مواد ليست آمنه على الصحة وتدفع هذه المواد عند اضافة الماء وتصل إلى مرحلة الغليان.

خطوات تنظيف الكاتل بشكل صحيح

يمكنك استخدام الليمون في تنظيف الكاتيل عن طريق وضع ملعقة من الليمون على الماء وتتركها بداخله وبعد ذلك تنظيفه ويمكن استخدام المواد الغازية لتنظيف الكاتل والحفاظ عليه نظيفا شكل دائم.

حيث أكدت بعض الدراسات الحديثة أن عند استخدام الكاتل بشكل دائم دون تنظيفة يتسبب في تواجد بعض المواد السامة والتي تؤثر على الشخص وتظهر عليه أعراض فيه أعراض التسمم في الجهاز العصبي والمخ، وسوف تلاحظ حدوث تدهور في القدرات العقلية ويمكن أن يصاب بعدم التنفيذ وضعف الذاكرة.