عروض هايبر بندة بمناسبة نهاية العام خصومات حتى 30%

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عمر شويل - جدة عروض هايبر بندة، عروض وتخفيضات نهاية العام من هايبر ماركت بنده داخل المملكة العربية السعودية، نهاية العام مختلفة ورائعة مع هايبر ماركت بنده، حيث توفر العديد من العروض والخصومات على جميع الأجهزة المنزلية الكهربائية صغيرة الحجم والضَرورية لكل منزل عصري، مثل المكواة البخارية ومفرمة اللحم، وجهاز الطهي، من اكبر الماركات العالمية ومنها كليك أون وكينوود، وأَريتي، كل ذلك بأقل الأسعار والتي تناسب الجميع وتوافق أذواقهم. عروض هايبر بندة تخفيضات وخصومات على أجهزة المنزل الكهربائية من كليك أون، عرض مكواة بخار من ماركة كليك أون، باور 2200 فولت، مع واحدة أخرى مجانًا، سعر العرض(65)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. مفرمة لحم من ماركة كليك أون، باور 500 واط، سعر الجهاز(155)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات هايبر بندة جهاز لطهي الأرز، من ماركة كليك أون، سعة 2.2 لتر، سعر الجهاز(129)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. عرض مفرمة لحم من ماركة كليك أون، باور 500 واط، مع جهاز لطهي الأرز، من ماركة كليك أون، سعة 2.2 لتر، سعر العوص(199)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات هايبر بندة تخفيضات وخصومات على أجهزة المنزل الكهربائية من كليك أون جهاز لتحضير الطعام من ماركة آريتي، سعر الجهاز(159)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تنزيلات هايبر بندة الأسبوعية تخفيضات وخصومات هايبر بندة جهاز خلاط كهربائي من ماركة آريتي، سعر الجهاز(175)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. عرض جهاز لتحضير الطعام من ماركة آريتي، مع جهاز خلاط كهربائي من ماركة آريتي، سعر العرض(209)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة كل هذا واكثر ستجدونة بجميع فروع هايبر بندة.

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