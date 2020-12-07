عروض هايبر ماركت العثيم طوال فترة نهاية العام خصومات حتى 40%

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عمر شويل - جدة عروض هايبر ماركت العثيم، عروض وتخفيضات هايبر ماركت عبدالله العثيم داخل المملكة العربية في نهاية العام، تنزيلات وخصومات هايبر ماركت وسوبر ماركت وأَسواق عبد الله العثيم داخل المملكة العربية السعودية، مستمرة طوال فترة نهاية العام الحالي وخاصةً أيام الجمعة البيضاء وخلال شهر ديسمبر الجاري، على جميع الأجهزة الكهربائية المنزلية اللازمة لتحضير مختلف الأطعمة بأسهل الطرق، بجانب العديد من العروض على أجهزة التِليفزيون الذكية من كافة الماركات العالمية.

عروض هايبر ماركت العثيم

تنزيلات نهاية العام على منتجات ماركة كينوود من أَسواق العثيم

غلاية مياه كهربائية من ماركة كينوود، سعة 1.7 لتر، سعر الجهاز(109)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. جهاز سخان على شكل ساندويتش مزود بشَواية من ماركة كينوود، سعر الجهاز(112)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

اوفر عروض العثيم

عروض نهاية العام على شاشات التليفزيون من أسواق عبد الله العثيم

جهاز تِليفزيون ذكي من ماركة أَرو، حجم الشاشة 58 بوصة، ألْ أيِ دي، دقة وضوح الشاشة فائقة الوضوح، فور كيه، سعر الجهاز (1249)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. جهاز تلِيفزيون ذكي من ماركة أورينو، حجم الشاشة 40 بوصة ألْ أيِ دي، دقة وضوح الشاشة فائقة الوضوح، سعر الجهاز(669)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تنزيلات العثيم اليومية