عروض هايبر ماركت الدانوب في نهاية العام لن تتكرر مرة اخرى

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عمر شويل - جدة عروض هايبر ماركت الدانوب، عروض وتخفيضات هايبر ماركت الدانوب داخل المملكة العربية السعودية، تنزيلات وخصومات نهاية العام على كافة أنواع المعروضات بجميع فروع هايبر ماركت وسوبر ماركت وأسّواق الدانوب وخاصةً أيام الجمعة البيضاء، تشمل عروض حصرية على أجهزة العناية الشخصية للنساء والرجال، تقدمها أسواق الدانوب بأقل الأسعار وأرقى الموديلات وأحدث الإصدارات، تجدونها والعديد غيرها من المنتجات عند زيارتكم لأقرب فروع هايبر ماركت الدانوب إليكم. عروض هايبر ماركت الدانوب عروض وتنزيلات على أجهزة العناية الشخصية للنساء من هايبر ماركت الدانوب جهاز تجفيف الشعر للنساء من ماركة بيبي ليس، سعر الجهاز(139)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. جهاز تمليس الشعر من ماركة بيورير، سعر الجهاز(159)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات هايبر ماركت الدانوب عروض وتنزيلات على أجهزة العناية الشخصية للرجال من هايبر ماركت الدانوب خصم 63٪على ماكينة حلاقة وال من ماركة بيور باور، متعددة الاستخدامات ستة في واحد، سعر الجهاز(33)ريال سعودي،بدلًا من(87)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(54)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصم 44٪ على ماكينة حلاقة ترافيل شايف من ماركة وال، سعر الجهاز(79)ريال سعودي، بدلًا من(139)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر ستين ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات هايبر ماركت الدانوب عروض وتنزيلات على المواد الغذائية من هايبر ماركت الدانوب ملح بحري عضوي من إنتاج شركة مغنيسيا، وزن العبوة (700) جرام، سعر العبوة(8.75)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خلاط يدوي من ماركة إمبريال، متعدد الوظائف خمسة في واحد، سعر الجهاز(139)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. محمصة الخبز من ماركة إمبريال، سعر الجهاز(119)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. محمصة الخبز من ماركة إمبريال، سعر الجهاز(149)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تنزيلات هايبر ماركت الدانوب عروض وتخفيضات على منتجات شركة بالسون من هايبر ماركت الدانوب في الجمعة البيضاء محضرة طعام من ماركة بالسون، باور 800 واط، سعر الجهاز(149.95)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. عروض وتخفيضات على منتجات شركة إمبريال من هايبر ماركت الدانوب في الجمعة البيضاء حفارة خضار من ماركة إمبريال، سعر الجهاز(89)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. X إقرأ أيضاً: عروض بنده لا نهاية لها خصومات تفجر الأسعار تصل إلي 40%

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