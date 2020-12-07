نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض هايبر ماركت ساكو تخفيضات حتى نهاية العام تصل إلي 40% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر ماركت ساكو، عروض وتخفيضات نهاية العام من هايبر ماركت ساكو داخل المملكة العربية السعودية، تمتاز أسواق ساكو بالتنوع الشديد بين مختلف المعروضات داخل جميع فروعها، من هايبر ماركت وسوبر ماركت المنتشرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث تتنوع المنتجات ما بين منتجات كلاسيكية سواء كانت أثاث أوأدوات لتزين المنزل، ومنتجات عصرية وحديثة من أدوات ديكور متطورة، والعديد من أدوات وأوعية التبريد وتنزيين الحدائق الخارجية.

عروض هايبر ماركت ساكو

خصومات وتخفيضات على أوعية التبريد من هايبر ماركت ساكو

ثلاجة من ماركة ربرميد، سعة 47 لتر، سعر الوحدة(335)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات هايبر ماركت ساكو

ترمس سعة خمسة جالون، مقاس 9.75 بوصة، اللون برتقالي ربرميد، سعر الوحدة(302.25)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. صندوق لحفظ الأطعمة أو والأدوية مبردة، سعة 4.8 لتر، مقبض متأرجح علوي لسهولة الحمل، مقاومة للبقع والروائح، بطانة سهلة التنظيف في حالة حدوث انسكابات، سعر الوحدة(116)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات هايبر ماركت ساكو

خصومات وتخفيضات على بديل الثلج من هايبر ماركت ساكو

بديل للثلج للتبريد، يبقى متجمداً لفترة أطول من الثلج التقليدي، غير سامة، الحجم 4 سنتيمتر × 18 سنتيمتر × 17 سنتيمتر، سعر الوحدة(29.50)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. وسائل تبريد للرحلات، يبقى متجمد لفترة أطول من الجليد التقليدي، يمكن إعادة استخدامه مرة أخرى، غير سام، الحجم 24 سنتيمتر × 14 سنتيمتر × 3.8 سنتيمتر، سعر الوحدة(58)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

كل هذا واكثر من التخفيضات و الخصومات و التنزيلات ستجدونة داخل هايبر ماركت ساكو