نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات أسواق العثيم الأسبوعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات أسواق العثيم الأسبوعية ، عروض مجموعة أسواق العثيم على جميع أنواع الأصناف، أرز الوليمة مزة بسمتي 10 ك بسعر 57.95 ريال بدلا من 84.95 ريال، حليب نيدو بودرة 2500 جم بسعر 59.95 ريال بدلا من 83.95 ريال، دجاج دو مجمد 1200 جم بسعر 104.95 ريال بدلا من 159.95 ريال، سكر الأسرة ناعم 10 ك بسعر 21.95 ريال بدلا من 35.95 ريال، هيل زينا برطمان 500 جم بسعر 26.95 ريال بدلا من 75 ريال، دقيق كويتي 1 ك بسعر 9.95 ريال بدلا من 13.50 ريال، زيت دوار 2×1.5 لتر + 750 مل بسعر 24.95 ريال بدلا من 41.95 ريال، تونة هناء خفيف 185 جم بسعر 10.95 ريال بدلا من 17.25 ريال.

عروض أسواق العثيم اليوم

تخفيضات أسواق العثيم الأسبوعية ، لحم عجل بلدي بالعظم 1 ك بسعر 32.95 ريال، لحم غنم سواكني بالعظم 1 ك بسعر 44.95 ريال، لحم حاشي بالعظم 1 ك بسعر 25.95 ريال، لحم حاشي طازج بدون عظم 1 ك بسعر 34.95 ريال، مفروم بقر برازيلي مبرد 1 ك بسعر 22.50 ريال، لحم خروف بربري بالعظم 1 ك بسعر 51.95 ريال.

عروض أسواق العثيم

تحتوي أسواق العثيم على جميع الخضروات و الفواكه طازجة، قرع عسلي 1 ك بسعر 2.25 ريال، اناناس 1 حبة بسعر 5.95 ريال، عنب أحمر كبير 1 ك بسعر 6.95 ريال، كيوي 1 ك بسعر 7.95 ريال، بطاطس كيس بسعر 3.75 ريال، كاكا 1 ك بسعر 7.45 ريال، طماطم شيري علبة بسعر 4.95 ريال، ثوم شبك بسعر ربطة بسعر 2.45 ريال، فاصوليا خضراء 1 ك بسعر 6.95 ريال، خس لولو بيوتدي علبة 1 ك بسعر 4.95 ريال، تمر جالكسي 3 ك بسعر 33.95 ريال، تمر إنتاج النخيل رطب سكري 1000 جم بسعر 10.95 ريال.

أقوى عروض أسواق العثيم

بسبوسة بسكويت اللوتس 1 ك بسعر 21 بدلا من 42، تورتة كرنفال وسط بسعر 39.95 ريال بدلا من 49.95 ريال، زود دونات شوكولاتة 2بار + 2توبست بسعر 6.95 ريال بدلا من 8.95 ريال، معمول بالتمر كبير بسعر 19.95 ريال بدلا من 23.95 ريال، كعك أصابع طويلة بسعر 4.95 ريال، اساور عادي بالسمسم 450 جم بسعر 9.95 ريال، زود كليجا وسط 350 جم بسعر 9.95 ريال بدلا من 10.95 ريال، زود كرواسون بالزبدة 5 + 1 مجانا بسعر 4.25 ريال بدلا من 5.95 ريال، زود كرواسون شوكولاتة 5 + 1 مجانا بسعر 4.25 ريال بدلا من 5.95 ريال.