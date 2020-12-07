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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض السعودية جروب هايبر ماركت وتنزيلات ال 50% في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض السعودية جروب هايبر ماركت وأقوي التنزيلات التي تتجاوز ال 50% على الالكترونيات والملابس والأحذية وغيرها من المستلزمات الحياتية ونبدأ التخفيضات مع جوال سامسونج s20 fe الرائع ب 1.999 ريال، علبة من شوكولاته كادبوري روزس ب 20 ريال، كيس من شوكولاته بوندي وزن 399 جم ب 6.75 ريال، ويفربجوز الهند وزن 250 جم ب 4.75 ريال، بسكويت ياسمين معمولتي ب 9 ريال، شوكولاته amada ب 15 ريال، تمر فاخر كيلو ب 10 ريال.
عروض السعودية جروب هايبر ماركت
طقم مكياج ب 9 ريال، صغير الحجم، مجموعة مشط للمرأة ب 3 ريال، حقيبة يد نسائية ب 19 ريال، والمحفظة ب 18 ريال، حزام متنوع للأولاد ب 4 ريال، مجموعة من مشط وفرشاة ومقص لشعر الأطفال ب 8 ريال، كوب سفر حجم 500 مل ب 15 ريال، زجاجة فارغة 600 مل ب 12 ريال طقم من السيراميك 12 قطعة أكواب للقهوة ب 15 ريال.
عروض السعودية اليوم
خلاط باناسونيك من السعودية جروب ب 339 ريال، خلاط اوسكار ب 28 ريال، قطاعة صغيرة بلاك اند ديكر ب 68 ريال، مفرمة لحم كهربائية اكشيوم ب 149 ريال، جهاز طهي الارز الكتا ب 78 ريال، اكشيوم مفرمة لحم ب 149 ريال، خيمة 2 شخص ب 36 ريال، بطانية ب 99 ريال.
عروض السعودية جروب العطور
عطر كول واتر 125 مل ب 72 ريال، عطر جاكوار 100 مل ب 42 ريال، عطر متنوع سعر الحبة ب 15 ريال، عطر متنوع 2 مجموعة تتكون من 2 حبة ب 29 ريال، مجموعة أخري من العطور تتكون من 3 حبات متنوع ب 10 ريال.
السعودية هايبر ماركت
8 حبات من معجون الطماطم وزن 135 جم ب 5.25 ريال، 300 جم من مسحوق حليب جوز الهند ب 8 ريال، رقائق الذرة كلوقز كيلو ب 18 ريال، كعك الوان تودي متنوعة البوكس يتكون من 24 حبة ب 14.75 ريال، شوكولاته متنوع 2 كيس ب 30 ريال، نستلة كوالتي ستريت وزن 650 جم ب 28 ريال، شوكولاته كادبري 9 حبات متنوع ب 13.75 ريال، شوكولاته مارس 650 جم ب 28 ريال.
عروض السعودية جروب على السلع الغذائية
4 حبات من المعكرونة منوع وزن 500 جم ب 8 ريال، زيت زيتون بكر لتر ب 13 ريال، صلصة طماطم هاينز 2 حبة وزن 900 جم ب 18 ريال، نسكافية كلاسيك + كوب مجانا ب 17 ريال، تانج مانجو وبرتقال 4 حبات ب 11 ريال، مخزون دجاج 4 حبات ب 9 ريال.
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