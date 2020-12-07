نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لا يفوتكم اليوم الأخير من عروض العثيم الأسبوعية الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشمل عروض العثيم أقوى التخفيضات والخصومات الأسبوعية والتي تتكون من جميع أنواع اللحوم مثل لحم عجل بلدي بالعضم، ولحم غنم سواكني بالعضم، ولحم حاشي بالعضم، ولحم حاشي طازج بدون عضم ومفروم بقر برازيلي مبرد، ولحم خروف بربري بالعضم، ويتوفر أيضا جميع أنواع الخضروات الطازجة مثل أناناس، وكاكا وكيوي، وبطاطس، وعنب أحمر كبير، وطماطم شيري علبة، وثوم شبك، وفاصوليا خضراء، وخس لولو بيوتدي علبة، ويوجد أيضا جميع أنواع المنظفات مثل مبيض ملابس ركس ليمون، وسوبر جل ركس صنوبر، وصابون كلينا بودرة نسيم الجبل، وملين ملابس شير أزرق، وصابون يد روزيت انتعاش الورد، وصابون إكسترا وايت بودرة، وصابون صحون فلاش ليمون، ومطهر ديتول كلاسيكية، ومطهر جو كوتاج كيوي، وشامبو عباية أومينو.

اليوم الأخير من عروض العثيم

تحتوي عروض العثيم علي الخصومات على جميع منتجاتها ومنها الحلويات مثل بسبوسة بسكويت اللوتس، وتورتة كرنفال وسط، وزود دونات شكولاتة، ومعمول بالتمر كبير، وأساور عادي بالسمسم، وزود كرواسون بالزبدة، وذود كليجا وسط، ويتوفر أيضا جميع أنواع الجبن مثل جبن رومي فيكتو مصري، وشبيهة جبن دويل كريم، وجبن فيتا دنماركي، ولبنة مرسين، وجبن هالي أبيض دنماركي، وجبن الزهار ملح خفيف، وجبن داري موزا ريلا مبشورة، وجبن المراعي بالقشطة مربعات، وجبن المراعي مثلث فيتامينات، وجبن المراعي برجر شرائح، وجبن المراع فيتا الجديد، وغير ذلك من المنتجات الأخرى .





لحم غنم روماني بالعضم 42.95 ريال.

لحم عجل بلدي بالعضم 32.95 ريال.

لحم غنم سواكني بالعضم 44.95 ريال.

مفروم بقر برازيلي مبرد 22.50 ريال.

لحم خروف بربري بالعضم 51.95 ريال.

لحم حاشي طازه بدون عضم 34.95 ريال.

قرع عسلي 2.25 ريال.

اناناس 5.95 ريال.

كاكا 7.45 ريال.

ثوم شبك 2.45 ريال.

فاصوليا خضراء 6.95 ريال.

بطاطس 3.75 ريال.

عنب احمر كبير 6.95 ريال.

كيوي 7.95 ريال.

تورته كرنفال وسط 39.95 ريال.

بسبوسة بسكوت اللوتس 21 ريال.

معمول بالتمر كبير 19.95 ريال.

زود دونات شكولاتة 6.95 ريال.

كعك أصابع طويله 4.95 ريال.

اساور عادي بالسمسم 9.95 ريال.

زود كرواسون بالزبدة 4.25 ريال.

زيتون كلا مانا مصري 16.95 ريال.

زيتون يوناني كلا مانا جامبو 23.50 ريال.

شبيهة جبن دويل كريم 9.95 ريال.

جبن فيتا دنماركي 10.95 ريال.

لبنة مرسين 18.95 ريال.

زبده امارتي بلوك 15.50 ريال.

طرشي مشكل 8.50 ريال.

حلاوة حلواني ساده 13.95 ريال.

قهوة بريه عربي وسط 37.95 ريال.

قهوة برازيلي 23.59 ريال.

فصفص دوار الشمس ليمون 12.50 ريال.

فلفل اسود ناعم 9.59 ريال.

بهارات مجدي برباني ناعم 5.50 ريال.

قرفة مجدي فاخره 3.50 ريال.

عدس زود احمر 7.50 ريال.

كمون مطحون 21.25 ريال.

جبن زودني بطعم القشطة كاسات 11.95 ريال.

سكر أبو فهد ناعم 23.95 ريال.

ارز هاشم كالروز 22.95 ريال.

جبن هالي كريم كاسات 15.50 ريال.

حليب هالي بودره 44.95 ريال.

مياه هالي 7.95 ريال.

بسكوت شاي ساده 8.95 ريال.

صابون بودره ركس اصفر 32.95 ريال.

مبيض ملايس ركس ليمون 10.95 ريال.

صابون كلينا بودره نسيم 16.95 ريال.

زيت هالي دوار الشمس 28.95 ريال.

بطاطس تاستو شرائح 12.95 ريال.

زيت فيتكو نباتي 69.95 ريال.

عسل برام غابه سوداء 16.95 ريال.

كريمه نادك للطبخ 18.95 ريال.

ارز صن فيلدج 19.95 ريال.

جبن البقر الضاحكة 11.95 ريال.

كورن فليكس كلوقز كوكو بوبس 16.95 ريال.