نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلة عروض الأدوات المنزلية من مانويل السعودية بخصومات حتى 70% في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصدر مانويل ماركت هذا السوق الرائد في مجال التسوق الراقي في المملكة العربية السعودية مجلة عروض الأدوات المنزلية التي تحتوي على عروض مميزة على الأجهزة والأدوات المنزلية بخصومات تصل إلى 70% لفترة محدودة، أستعرض لكم في هذا المقال بعض من هذه العروض لتتعرفوا عليها قبل الذهاب للمتجر والشراء. عروض مانويل ماركت السعودية على أجهزة المطبخ: قلاية هوائية من إمجوي بسعر 345 ريال سعودي بدلاً من 460 ريال.

خلاط زجاجي من إمجوي بالإضافة إلى مطحنة كل هذا فقط بسعر 160 ريال سعودي بدلاً من 225 ريال.

خلاط إمجوي موديل آخر مع مطحنة بسعر مميز جداً 105 ريال سعودي بدلاً من 135 ريال.

مفرمة من إمجوي بسعر 120 ريال سعودي بدلاً من 159 ريال.

صانعة قهوة من إمجوي بسعر 105 ريال سعودي بدلاً من 125 ريال.

غلاية زجاجية من إمجوي بسعة 1,7 لتر بسعر مميز 120 ريال سعودي فقط بدلاً من 175 ريال.

صانعة القهوة التركية من كولين بسعر رائع 120 ريال سعودي بدلاً من 314 ريال.

ماكينة القهوة من فيليبس بسعر 245 ريال سعودي بدلاً من 255 ريال.

خلاط من فيليبس (Hand Blender) 500 وات بسعر 110 ريال سعودي بدلاً من 120 ريال .

إلكترون لوح تسخين 1000 وات بسعر 45 ريال سعودي بدلاً من 52 ريال. عروض مانويل ماركت السعودية على أدوات المطبخ: طقم قدور ستيل 8 قطع بسعر 250 ريال سعودي بدلاً من 339 ريال.

قدر ضغط ألومنيوم سعة 9 لتر من ماركة لامبارت بسعر 126 ريال سعودي بدلاً من 151 ريال.

طقم قدور ستيل من ماركة موراتا بسعر 445 ريال سعودي بدلاً من 499 ريال.

طقم قدور جرانيت 11 قطعة فقط بسعر 435 ريال سعودي بدلاً من 483 ريال.

طقم قدور جرانيت 13 قطعة من ماركة ميستر كوك بسعر 245 ريال سعودي بدلاً من 276 ريال.

طقم صواني للفرن 3 قطع من ميجوتكس بسعر 45 ريال سعودي بدلاً من 51 ريال.

طقم كاسات شاي 12 قطعة بسعر 45 ريال سعودي بدلاً من 86 ريال.

طقم فناجين 12 قطعة فقط بسعر 45 ريال سعودي بدلاً من 74 ريال.

طقم عشاء فاخر 44 قطعة بسعر مغري جداً 595 ريال سعودي بدلاً من 862 ريال.

طقم عشاء 16 قطعة فقط بسعر 49 ريال سعودي بدلاً من 77 ريال.

طقم شوربة 16 قطعة بسعر 149 ريال سعودي بدلاً من 217 ريال.

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