عروض ساكو الأسبوعية خصم يصل ل 60 % لمدة 4 أيام فقط ألحق العرض

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عمر شويل - جدة عروض ساكو نهاية العام تمتاز أسواق ساكو بالتنوع الشديد بين مخنلف المعروضات داخل جميع فروعها، من هايبر ماركت وسوبر ماركت المنتشرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث تتنوع المنتجات مابين منتجات كلاسيكية سواء كانت أثاث أوأدوات لتزين المنزل، ومنتجات عصرية وحديثة من أدوات ديكور متطورة، والعديد من أدوات وأَعية التبريد وتنزين الحدائق الخارجية .

عروض ساكو نهاية العام

تنزيلات ساكو نهاية العام على البراويز الخشبية للمكيفات من هايبر ماركت ساكو:

عروض ساكو الأسبوعية برواز (إطار) مكيف خشب، اللون أبْيض، رقم الموديل 1636، من ماركة هوم فينيشنج، مكون من عدد أربع قطع جاهزة للاستخدام، سعر الوحدة(24)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات ساكو برواز (إطار) مكيف، اللون خشببلون السندبان، رقم الموديل 14900، من ماركة هوم فينيشنج، مكون من عدد أربع قطع جاهزة للاستخدام، سعر الوحدة(24)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات ساكو برواز (إطار) مكيف، اللون بني خفيف، رقم الموديل 15030، من ماركة هوم فينيشنج، مكون من عدد أربع قطع جاهزة للاستخدام، سعر الوحدة(24)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

برواز (إطار) مكيف، لون الكرز، رقم الموديل 2692، من ماركة هوم فينيشنج، مكون من عدد أربع قطع جاهزة للاستخدام، سعر الوحدة(24)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات ساكو الأسبوعية

خصومات ساكو نهاية العام على خشب الديكورات من هايبر ماركت ساكو:

عروض ساكو الأسبوعية خشب للديكور، رقم الموديل 1646، وتد 431373 RAMIN مقاس 2.5 سنتيمتر × 90 سنتيمتر، خشب عالي الجودة، طول 3.81 سنتيمتر، عرض 45.72 سنتيمتر، ارتفاع 3.81 سنتيمتر، سعر القطعة(13.75)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.