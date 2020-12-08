نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب بنك الراجحي شروط الحصول على حساب والخطوات بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد بنك الراجحي من أشهر وأقدم أنواع البنوك في المملكة لعربية السعودية ويوفلا جميع الخدمات الخاصة بالتعاملات المالية لللمواطنين ،يوفر حساب بنك الراجحي العديد من المميزات للعميل كما أن طريقة الحصول عليه سهلة للغاية وبسيطة لذلك تابعوا معنا في هذا المقال لتعرفوا كيفية الاستفادة من خدمات البنك والشروط التي وضعها البنك للحصول على تلك الخدمات.

حساب بنك الراجحي

شروط الحصول على حساب في البنك:

وضع البنك مجموعة من الشروط التي يجب توافره في الراغبين في الحصول على حساب خاص بهم وهي:

يجب أن يكون سن المتقدم لفتح الحساب لا يقل عن ثمانية عشر عاماً.

على الراغب في الحصول على حساب في الراجحي أن يكون مقيم بشكل دائم في المملكة العربية السعودية.

يجب أن يسجل الراغب في الحصول على خدمات البنك بياناته بشكل صحيح في الموقع الإلكتروني الخاص ببنك الراجحي على الإنترنت ويجب أن تكون البيانات واقعية وغير وهمية.

يجب أن يتأكد الشخص المتقدم من الرقم البريدي الخاص بالمنطقة التابع لها.

خطوات فتح حساب بنك الراجحي:

قم أولا بالدخول على موقع الراجحي الإلكتروني الخاص بالبنك على الإنترنت والذي ستجده هنا. قم بالضغط على طلب حساب لطلب موافقة البنك. اضغط على الموافقة على جميع شروط البنك. ستظهر لك صفحة بعدة بيانات تمثل لك استمارة الاشتراك قم بملأها. قم بتسجيل جميع بياناتك بشكل صحيح دون أي أخطاء حيث سيتم مراجعة تلك البيانات والتواصل معك من خلالها. أدخل رقم التأكيد الظاهر أمامك بشكل صحيح ثم اضغط تأكيد. ستظهر لك رسالة بأنه تم تأكيد طلبك بنجاح ويمكنك بعد ذلك متابعة جميع خدمات البنك وكل ما هو جديد عبر هذا الحساب. يمكنك أيضاً عن طريق هذا الحساب سحب وإيداع أي مبلغ من المال في مصرف الراجحي مع ضمان السرية التامة والأمان عند تحويل النقود.

أنواع الحسابات البنكية الموجودة في الراجحي:

يوفر بنك الراجحي ثلاثة أنواع من الحسابات البنكية وليس نوع واحد فقط وهي: