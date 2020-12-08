نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات مطعم الناضج بالسعودية وقائمة الأسعار والسعرات الحرارية لكل وجبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات وتخفيضات مطعم الناضج، خصومات كبيرة على وجبات الدجاج المميزة والصحية من مطعم الناضج داخل المملكة العربية السعودية طوال فترة احتفالات نهاية العام، وخاصًة أيام الجمعة البيضاء، فلا تفوتكم زيارة أحد فروع مطعم الناضج الأقرب إليكم من سلسلة الفروع المنتشرة داخل المملكة العربية السعودية. عروض وجبات مطعم الناضج وجبة دجاج مظبي الدجاج الكامل المميزة من منيو الناضج، عدد واحد دجاجة كاملة، تحتوي الوجبة على(2967)سعر حراري، سعر الوجبة(37.75)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

وجبة دجاج مضغوط، عدد واحد دجاجة كاملة، تحتوي الوجبة على(4042)سعر حراري، سعر الوجبة(40.75)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

وجبة دجاج شواية، عدد واحد دجاجة كاملة، تحتوي الوجبة على(35.74)سعر حراري، سعر الوجبة(37.75)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

وجبة دجاج مندي، عدد واحد دجاجة كاملة، تحتوي الوجبة على(2976)سعر حراري، سعر الوجبة(37.75)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. عروض الدجاج المميزة من منيو مطعم الناضج وجبة دجاج مدفون، عدد نصف دجاجة، تحتوي الوجبة على(1723)سعر حراري، سعر الوجبة(20.25)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

وجبة دجاج مظبي، عدد نصف دجاجة، تحتوي الوجبة على(1608)سعر حراري، سعر الوجبة(19.25)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. وجبة دجاج مضغوط، عدد نصف دجاجة، تحتوي الوجبة على(2021)سعر حراري، سعر الوجبة(20.50)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة من الناضج.

وجبة دجاج شواية، عدد نصف دجاجة، تحتوي الوجبة على(19911)سعر حراري، سعر الوجبة(19.25)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. X إقرأ أيضاً: عروض العثيم تحطم الأسعار وتنزيلات قوية على الأجهزة الكهربائية.. أسعار العثيم تبدأ من 55 ريال سعودي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تخفيضات مطعم الناضج بالسعودية وقائمة الأسعار والسعرات الحرارية لكل وجبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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