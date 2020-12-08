نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض هايبر ماركت لولو خصومات وتخفيضات ليس لها مثيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر ماركت لولو داخل المملكة العربية في نهاية العام، احتفالات نهاية العام طوال شهر ديسمبر الجاري وخاصة في أيام الجمعة البيضاء تختلف وتتميز مع هايبر ماركت بنده داخل المملكة العربية السعودية، حيث تتضمن هذه العروض تشكيلة مميزة من المنتجات الخاصة كبرى الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الأجهزة المنزلية الكهربائية، ومن أهم هذه الشركات والماركات العالمية شركة أيكون المتميزة في مجال صناعة الأجهزَة المنزلية.

عروض هايبر ماركت لولو

تنزيلات وخصومات نهاية العام على الموقد الكهربائية من ماركة أيْكون

خصم 22٪على فرن كهربائي من ماركة أيْكون، سعة ستين لتر، سعر الجهاز(369)ريال سعودي، بدلًا من(469)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر مائة ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصم 24٪ على فرن كهربائي من ماركة أيْكون، سعة(120) لتر، سعر الجهاز(499)ريال سعودي، بدلًا من(589)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر مائة وأربعين ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفضات هايبر ماركت لولو

تنزيلات وخصومات نهاية العام على الشوايات الكهربائية من ماركة أيْكون

خصم 31٪ على شواية كهربائية من ماركة أيْكون، رقم الموديل IKH 8002، سعر الجهاز(69)ريال سعودي، بدلًا من(99)ريال سعودي، اشتريه الأنْ وُوفر ثلاثين ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات هايبر ماركت لولو

خصم 30٪على شواية كهربائية من ماركة أيْكون، رقم الموديل IKH 8001، سعر الجهاز(69)ريال سعودي، بدلًا من(98)ريال سعودي، اشتريه الأنْ وُوفر(29) ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

كل4 هذا واكثر من الخصومات و التخفيضات الومية و الشهرية تجدونها بجميع فروع هايبر ماركت لولو.