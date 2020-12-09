عروض جرير الأسبوعية خصم من 20 ل60 % على الشاشات والجوال أقوى عروض السعودية

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عمر شويل - جدة عروض جرير الأسبوعية في جريدة جرير قامت بتقديم عروضاً على الهواتف المحمولة بكافة أنواعها، ومن المعروف أن جرير من أفضل المتاجر المتواجدة في المملكة العربية السعودية لبيع الهواتف واكسسواراتها وبأرخص سعر أقوى عروض السعودية من جرير اليوم. عروض جرير الأسبوعية عروض جرير على الهواتف المحمولة: عروض جرير الأسبوعية بلغ سعر هاتف هواوي بي 40 بسعة حجم 256 جيجابايت “باللون الأسود” إلى 3349 ريال سعودي بدلاً من سعر 3829 ريال سعودي.

تخفيضات جرير سعر هاتف هواوي نوفا 7 اس أي بسعة حجم 128 جيجابايت إلى 1399 ريال سعودي بدلاً من سعر 1599 ريال سعودي.

خصومات جرير بلغ سعر هاتف هواوي نوفا 7 اس أي بسعة حجم 128 جيجابايت 1399 ريال سعودي بدلاً من سعر 1599 ريال.

سعر هاتف هواوي نوفا 7 اس أي بسعة حجم 128 جيجابايت إلى 1399 ريال سعودي بدلاً من سعر 1599 ريال سعودي.

هاتف هواوي واي 9 أي بسعة حجم 128 جيجابايت بلغ 1099 ريال سعودي.

هاتف هواوي واي 9 أي بلغ بسعة حجم 128 جيجابايت بلغ سعره 1099 ريال سعودي. تخفيضات جرير عروض جرير على هاتف سامسونج: عروض جرير الأسبوعية سعر هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 2 بسعة حجم 256 جيجابايت بلغ 7999 ريال سعودي.

عروض جرير الأسبوعية سعر سامسونج جالكسي زد فولد 2 “اللون البنفسجي” بسعة حجم 256 جيجابايت بلغ 7999 ريال سعودي.

سامسونج جالكسي نوت 10 بلس بسعة حجم 256 بلغ سعره 2599 ريال سعودي بدلاً من سعر 4379 ريال سعودي.

هايسنس 75 بوصة بلغ سعرها 4158 ريال سعودي بدلاً من سعر 7999 ريال سعودي.

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