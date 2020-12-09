عروض الدانوب الأسبوعية خصومات هائلة وعروض مميزة أقوى عروض نهاية العام

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عمر شويل - جدة عروض الدانوب الأسبوعية وتستمر أَسواق الدانوب في تقديم كل ما هو جديد من منتجات وأجهزة منزلية متميزة، حيث توفر العديد من العروض المناسبة لعملائها الأعزاء مع اختلاف أذواقهم، بأنسب وأرخص الأسعار التي تناسب الجميع، وأعلى الجودات وأفخم مواد التصنيع، بجانب المواد الغذائية الطازجة والمعدّة يمًا بيوم، كل ذلك متوافِر فقط بأسُواق الدانوب داخل المملكة. عروض الدانوب الأسبوعية تنزيلات وتخفيضات الدانوب على أطقم القدور من ماركة نيوفلام : عروض الدانوب الأسبوعية طقم قدور من ماركة نيوفلام، يتكون الطقم من عدد قطعتين، رقم الموديل 11556615، سعر الطقم(99)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات الدانوب على طقم قدور من ماركة نيوفلام، يتكون الطقم من عدد قطعتين، رقم الموديل 11556625، سعر الطقم(99)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات الدانوب طقم قدور من ماركة نيوفلام، يتكون الطقم من عدد قطعتين، رقم الموديل 11556635، سعر الطقم(99)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات الدانوب عروض الدانوب الأسبوعية طقم قدور من ماركة نيوفلام، يتكون الطقم من عدد ثماني قطع ، رقم الموديل 11581195، سعر الطقم(489)ريال سعودي، بدلًا من(612.25)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(123)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات الدانوب طقم قدور من ماركة نيوفلام، يتكون الطقم من عدد ثماني قطع ، رقم الموديل 11581245، سعر الطقم(489)ريال سعودي، بدلًا من(612.25)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(123)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات الدانوب خصومات الدانوب على فرشاة الشعر ب: عروض الدانوب الأسبوعية جهاز فرشاة تصفيف الشعر، من ماركة بيور باور، سعر الجهاز(76)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

جهاز فرشاة تصفيف الشعر، من ماركة فاست، سعر الجهاز(43)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات الدانوب

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