عروض الدانوب الأسبوعية خصومات تصل ل 60 % لمدة 4 أيام تخفيضات السعودية اليوم

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عمر شويل - جدة عروض الدانوب نهاية العام احتفالًا بنهاية العام تُقدم أَسواق الدانوب العديد من العروض والتخفيضات على جميع الأجهزة المنزلية الكهربائية ومنها التلِيفزيونات الذكية من ماركة سامسونج العالمية الرائدة، وعلى الكثير من المواد الغذائية المميزة من إنتاج شركة المراعي المتخصصة في مجال منتجات الألبان، كل ذلك متوافِر فقط بهايبر ماركت الدانوب بأقل الأسعار وأرقى الموديلات الحديثة عروض وتخفيضات نهاية العام من هايبر ماركت الدانوب داخل المملكة العربية السعودية.

عروض الدانوب نهاية العام

تنزيلات الدانوب نهاية العام على منتجات شركة المراعي من أسواق الدانوب:

عروض الدانوب الأسبوعية جبنه فيتا قليلة الدسم من إنتاج شركة المراعي، وزن العبوة(200)جرام، سعر العبوة(6.25)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات الدانوب المراعي لبِنه طازجة لايت، من إنتاج شركة المراعي، وزن العبوة(200)جرام، سعر العبوة ستة ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات الدانوب قشطه طازجة لايت من إنتاج شركة المراعي، وزن العبوة مائة جرام، سعر العبوة(3.50)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

المراعي جبنه فيتا قليلة الدسم، من إنتاج شركة المراعي، وزن العبوة(400)جرام، سعر العبوة(12)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات الدانوب الأسبوعية

عروض وتنزيلات الدانوب على شاشات التِليفزيون من سامسونج: