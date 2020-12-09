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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض لولو هايبر ماركت اليوم ولمدة 4 أيام خصومات تصل ل 60 % تسوق الآن في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض لولو نهاية العام خصومات على الجوالات الذكية فقط وحصريًا من هايبر ماركت وسوبر ماركت وأَسواق لولو بجميع فروعها بالمملكة العربية السعودية، توجد بأقل الأسعار وأفضل الجودات وأحدث الموديلات، بجانب العديد من التنزيلات على كافة أنواع الأجهزة الإلكترونية المختلفة، من كبرى الشركات العالمية، فلا تفوتكم زيارة أقرب الفروع إليكم خلال شهر ديسمبر وفي أيام الجمعة البيضاء عروض وتخفيضات هايبر ماركت لولو داخل المملكة العربية السعودية في نهاية العام.
عروض لولو نهاية العام
تنزيلات لولو اليوم على الهواتف الذكية من سامسونج جالاكسي نوت 20 بهايبر ماركت لولو:
- تخفيضات لولو هايبر ماركت خصم 22٪ على هاتف ذكي من ماركة سامسونج جالاكسي نوت 20، ذاكرة داخلية 256 جيجا بايت، حجم الشاشة 6.7 بوصة، نظام تشغيل أندِريود 10، الجيل الرابع، ذاكرة نظام عشوائية ثمانية جيجا بايت، دقة الكاميرا الخلفية 64 ميجا بيكسل مع 12 ميجا بيكسل مع 12 ميجا بيكسل، دقة الكاميرا الأمامية عشرة ميجا بيكسل، بطارية ليثيوم، باور 4300 مللِي آمْبير، سعر الجهاز(2899)ريال سعودي، بدلًا من(3699)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر(800)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
تخفيضات لولو الأسبوعية
خصومات لولو على الهواتف الذكية من سامسونج جالاكسي نوت 20 بلس بهايبر ماركت لولو:
- تخفيضات لولو خصم 35٪ على هاتف ذكي من ماركة سامسونج جالاكسي أس 20 بلس، ذاكرة داخلية 128 جيجا بايت، حجم الشاشة 6.7 ريال سعودي، ذاكرة نظام عشوائية ثمانية جيجابايت، نظام تشغيل أندِريود 10، دقة الكاميرا الخلفية 12 ميجا بيكسل مع 64 ميجا بيكسل مع 12 ميجا بيكسل مع 3. ميجا بيكسل، بطارية ليثيوم، باور 4500 مللِي آمْبير، سعر الجهاز(2499)ريال سعودي، بدلاً من(3829)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر(1330)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
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