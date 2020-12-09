نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هايبر بنده السعودية عروض مستمرة وخصومات مميزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده السعودية تقدم اليوم لكم كل ما هو جديد في عروض السعودية من خصومات هايبر بنده وأيضًا عروض بنده الخاصة بشهر ديسمبر وكذلك عروض شهر ربيع الآخر، والتي تعد من الخصومات الفريدة جدًا في السعودية، على مختلف المنتجات من مواد غذائية، وأجهزة إلكترونية، ومنتجات للعناية بالبشرة والشعر، وعروض Panda تتميز بأسعارها التي لا تقبل المنافسة، ومنتجاتها ذات الجودة العالية، فتابعونا لنعرض عليكم خصومات أحدث عروض بنده وهايبر بنده السعودية الاسبوعية في ديسمبر.

هايبر بنده السعودية عروض مستمرة وخصومات مميزة

نعرض في التالي عروض هايبر بنده اليوم في أسبوع التوفير، وخصومات خاصة جدًا وكل ما هو جديد من عروض هايبر بنده السعودية في شهر ربيع الآخر على المواد الغذائية من لحوم، ودواجن، ومأكولات بحرية طازجة في بنده السعودية، وكافة العروض متاحة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بمنتجات عروض هايبر بنده السعودية.

عروض هايبر بنده على الدجاج

عروض هايبر بنده الاسبوعية على الدجاج هي عروض متنوعة مقدمة من panda بنده، وتختص بكافة أنواع الدواجن من دجاج كامل، أو أفخاذ الدجاج المقطع، أو الدجاج الفيليه، وكل ما هو فريد من عروض من بنده.

الوطنية دجاج كامل، وزن 900 جرام، بسعر 16.75 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة.

الوطنية دجاج كامل، وزن 800 جرام، بسعر 15.75 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة.

إنتاج فيليه صدور دجاج طازجة، بسعر 18.95 ريال سعودي، بدلًا من 19.75 ريال سعودي، شامل ضريبة القيمة المضافة.

أرجل دجاج الوطنية، وزن 450 جرام، بسعر 4.95 ريال سعودي، بدلًا من 7.95 ريال سعودي، شامل ضريبة القيمة المضافة.

دجاج إنتاج، كيس وزن 1 كيلو جرام، بسعر 17.75 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة.

أفخاذ دجاج اليوم، وزن 500 جرام، بسعر 10.25 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة.

هادكو دجاج طازج، وزن 1 كيلو جرام، بسعر 19.50 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض هايبر بنده على المأكولات البحرية والأسماك

تتنوع العروض المتاحة من بنده داخل المدن العربية السعودية على الأسماك والمأكولات البحرية ما بين فئات مختلفة من الأسماك الطازجة، هذا بالإضافة إلى العروض الخاصة بالكابوريا، والجمبري، والروبيان، والحبار،أضف إلى ذلك عروض Panda على السمك الفيليه.

كيلو سمك ناجل، بسعر 49.95 ريال سعودي، والسعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

كيلو سمك هامور، بسعر 34.95 ريال سعودي، والسعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

كيلو سمك كنعد حجم كبير، بسعر 59.95 ريال سعودي، بدلًا من 89.95 ريال سعودي، سعر المنتج شامل ضريبة القيمة المضافة.

كيلو حبار أحمر، بسعر 35.95 ريال سعودي، والسعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

كيلو فيليه بياض، بسعر 19.95 ريال سعودي، بدلًا من 34.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

كيلو جمبري مزرعة 60/40، بسعر 42.95 ريال سعودي، سعر المنتج شامل ضريبة القيمة المضافة.

كيلو كابوريا مشكلة، بسعر 9.95 ريال سعودي، بدلًا من 25.95 ريال سعودي، شامل ضريبة القيمة المضافة.

نقدم لكم احدث عروض هايبر بنده السعودية اليوم الخاصة بشهر ديسمبر، والعروض انفردت بأسعارها المميزة على منتجات اللحوم من دواجن وأسماك طازجة، وكافة خصومات شركة بنده للتجزئة داخل المملكة العربية السعودية مستمرة ومتجددة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بكل العروض في فروع بنده في السعودية.