عروض جرير نهاية العام مهرجان تحطيم الأسعار خصم يصل ل 60%

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عمر شويل - جدة عروض جرير نهاية العام تستمر مكتبات جرير في تقديم العروض المذهلة والتخفيضات الضخمة على جميع أنواع الأجهزة الإلكترونية الحديثة، ومن اكْبر وأرقى الماركات العالمية الشهيرة، منها أبا إيماك، تقدمه بأنسَب وأرخص الأسعار وأجود الخامات، وذلك طوال فترة الاحتفال بنهاية العام وأيام الجمعة البيضاء خلال شهر ديسمبر الحالي، فقط وحصريًا داخل مكتبات جرير بالمملكة العربية السعودية عروض وتخفيضات مكتبات جرير داخل المملكة العربية السعودية في الجمعة البيضاء. عروض جرير نهاية العام تنزيلات جرير على الكمبيوتر المكتبي الشامل من ماركة آبِل إيماك عروض جرير الأسبوعية كمبيوتر مكتبي شامل من ماركة آبِل إيماك، حجم الشاشة 21.5 بوصة، إنتل كور i5، ايه ام دي راديون برو 560 اكس بذاكرة رام بسعة أربعة جيجابايت، قرص فيوجن درايف بسعة واحد تيرابايت، ذاكرة نظام عشوائية ثمانية جيجابايت، ضمان عامان، مصدر الطاقة من 100-240 واط، سعر الجهاز(7099)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، أو قسط وادفع خمسة 405 ريال سعودي لمدة 24 شهرًا.

تخفيضات جرير كمبيوتر مكتبي شامل من ماركة ابل ايماك، حجم الشاشة 21.5 بوصة، انتل كور i5، إنتل آيريس بلس جرافيكس 640، ذاكرة داخلية 256 جيجا بايت اس اس دي، ذاكرة النظام العشوائية ثمانية جيجابايت، مزودة بخاصية واي فاي وبلوتوث، مصدر الطاقة من 100-240 واط، سعر الجهاز(5099)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، أو قسط وادفع 291 ريال سعودي لمدة 24 شهرًا. تخفيضات جرير الأسبوعية عروض وتخفيضات جرير على مستلزمات السفر من مكتبات جرير: خصومات جرير كوب للسفر من ماركة كُونتيجو ويست لوب، بارد وساخن، سعة (470)، اللون أسود مطفي، سعر الوحدة (135)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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