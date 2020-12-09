عروض اكسترا الأسبوعية تخفيضات هائلة تصل ل50 % أقوى عروض السعودية اليوم

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تنزيلات اكسترا على شاشات التِليفزيون من سامسونج بحجم أكبر من أربعين بوصة:

عروض اكسترا الأسبوعية %12 خصم على تليفزيون ذكي من ماركة سامسونج، حجم الشاشة 49 بوصة، دق الشاشة عالية الوضوح، اللون أَسود، ضمان عامان، عدد واحد منفذ يو اس بي،مزود بخاصية واي فاي، سعر الجهاز(1849)ريال سعودي، بدلًا من (2099)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر(250) ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، أو قسط وادفع 89 ريال سعودي لمدة 36 شهرًا.

تخفيضات اكسترا الأسبوعية

تنزيلات اكسترا على شاشات التِليفزيون من كلاس برو بحجم أكبر من أربعين بوصة: