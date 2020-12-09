- 1/3
- 2/3
- 3/3
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اكسترا الأسبوعية تخفيضات هائلة تصل ل50 % أقوى عروض السعودية اليوم في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض موقع اكسترا بادروا بزيارة أسواق اكسترا الإلكترونية الآن وخلال فترة الاحتفال بنهاية العام وخاصةً أيام الجمعة البيضاء، لزيادة فُرصة الحصول على أقوى العروض المميزة واكبر التخفيضات الممكنة، وذلك على كل ما تفضلون من منتجات وأجهزة منزلية، خصومات تصل لأربعين بالمائة، فقط وحصريًا عند زيارتكم للموقع الرسمي لأسواق اكسترا الخاص بالمملكة العربية السعودية عروض وتخفيضات أسُواق اكسترا الإلكترونية داخل المملكة العربية السعودية في نهاية العام.
عروض اكسترا الأسبوعية
تنزيلات اكسترا على شاشات التِليفزيون من سامسونج بحجم أكبر من أربعين بوصة:
- عروض اكسترا الأسبوعية %12 خصم على تليفزيون ذكي من ماركة سامسونج، حجم الشاشة 49 بوصة، دق الشاشة عالية الوضوح، اللون أَسود، ضمان عامان، عدد واحد منفذ يو اس بي،مزود بخاصية واي فاي، سعر الجهاز(1849)ريال سعودي، بدلًا من (2099)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر(250) ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، أو قسط وادفع 89 ريال سعودي لمدة 36 شهرًا.
تخفيضات اكسترا الأسبوعية
تنزيلات اكسترا على شاشات التِليفزيون من كلاس برو بحجم أكبر من أربعين بوصة:
- تخفيضات اكسترا %40 خصم على تليفزيون ذكي من ماركة كلاس برو، حجم الشاشة 49 بوصة، دقة الشاشة عالية الوضوح، اللون أسْود، عدد منافذ يو إس بي أَثنين، مصدر الطاقة من 110-240 فولت، ضمان عامان، سعر الجهاز(899)ريال سعودي، بدلًا من (1499)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر(600)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، أو قسط وادفع 43 ريال سعودي لمدة 36 شهرًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض اكسترا الأسبوعية تخفيضات هائلة تصل ل50 % أقوى عروض السعودية اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.