عروض ساكو الأسبوعية أقوى التخفيضات والخصومات على الأجهزة الكهربائية تصل ل 40 %

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عمر شويل - جدة تنزيلات وتخفيضات ساكو من هايبر ماركت وسوبر ماركت وأَسواق ساكو داخل المملكة العربية السعودية لا تفوتكم، وخاصةً طوال فترة الاحتفال بنهاية العام وأيام الجمعة البيضاء، فسارعوا بزيارة أقرب الفروع إليكم، لتمتعوا بجميع الخصومات على كل أجهزة المطبخ الحديثة وأجهزة التمارين الرياضية الرائعة وَالمتميزة، فقط وحصريًا داخل أسواق ساكو بالمملكة العربية السعودية عروض وتنزيلات هايبر ماركت ساكو داخل المملكة العربية السعودية في نهاية العام.

عروض ساكو الأسبوعية

تنزيلات ساكو نهاية العام على أجهزة المطبخ من هايبر ماركت ساكو

عروض ساكو الأسبوعية جهاز مقلاة هوائية، من ماركة نويف، سعة ستة لتر، مصدر الطاقة 1800 واط، برِيوديجيتال، رقم الموديل 56154، سعر الجهاز(605)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات ساكو جهاز غلاية مياه، سعة 1.7 لتر، باور 3000 واط، سريعة الغليان، طول 19.5 سنتيمتر، عرض 21 سنتيمتر، ارتفاع 29.8 سنتيمتر، رقم الموديل 21730، سعر الجهاز(279)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تنزيلات ساكو جهاز خلاط يدوي، مصدر الطاقة 280 واط، ثلاث سرعات، مصنوع من الفولاذ، اللون فضي، رقم الموديل 54501، سعر الجهاز(149)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات ساكو الأسبوعية

عروض ساكو نهاية العام على أجهزة التمارين الرياضية من هايبر ماركت ساكو: