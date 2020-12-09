عروض العثيم الأسبوعية خصومات هائلة وعروض مميزة تسوق الآن

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية من أسواق العثيم من يوم الأربعاء 2 من شهر ديسمبر 2020، الموافق 17 من شهر ربيع الثاني 1442، وقائمة كبيرة من المنتجات الغذائية والأدوات المنزلية والأجهزة الإلكترونية، وعروض حنا الأوفر الكبرى، فقط من أسواق العثيم السعودية. عروض العثيم الأسبوعية تخفيضات العثيم الأسبوعية من أسواق العثيم: قدر نيو فلون+ مقلاة مقاس 26سم فقط بسعر 55 ريال سعودي.

قدر ضغط السيف ألومنيوم جرانيت، سعة 7 لتر بسعر 99 ريال سعودي فقط.

سطل تمسيح لامبرت، بسعر 39 ريال سعودي فقط.

ترموس شاي مورانا سعة 1 لتر، بسعر 34 ريال سعودي فقط.

قلاية فاليرو جرانيت 2 حبة، مع مغرفة، فقط بسعر 49 ريال سعودي.

مقلاة بوكو ساكي مقاس 26 سم، بسعر 75 ريال سعودي فقط.

غلاية مياه كهرباء كينوود، سعة 1.7 لتر، بسعر 109 ريال سعودي فقط. تخفيضات العثيم اليوم خصومات العثيم اليوم خلاط هاكتيك 2*1، بسعر 99 ريال سعودي فقط.

مقلاة السيف الصحية برو، سعة 9 لتر بسعر 445 ريال سعودي فقط.

سخان ساندوتش كينوود بشواية، فقط بسعر 112 ريال سعودي.

مايكرويف كليك أون، 20 لتر ديجيتال، بسعر 215 ريال سعودي فقط.

خلاط فيليبس مع مضخة بسعر 99 ريال سعودي فقط.

طقم صواني فرن مستدير كوك 3 حبة، بسعر 49 ريال سعودي فقط.

طقم حافظة طعام بالغطاء 3 قطع، فقط بسعر 39 ريال سعودي.

طقم قدور برايت هوم رخام عدد 10 حبة بسعر 149 ريال سعودي فقط.

طقم قدور فاليرو عدد 12 حبة بسعر 179 ريال سعودي فقط.

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