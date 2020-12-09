عروض جرير الأسبوعية على الشاشات أقوى عروض السعودية

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شاشة سكاي وورث 65SUC9300، مقاس 65 بوصة، بدقة وضوح 4K الترا اتش دي، ال اي دي، شاشة ذكية، اللون فضي، فقط بسعر 2599 ريال سعودي، شامل قيمة الضريبة.

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