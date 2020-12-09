نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معرفة أسعار إيبوكسي في السعودية وكيفية تركيب الأرضيات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار إيبوكسي في السعودية للأرضيات، تعتبر مادة إيبوكسي هي مادة شديدة الالتصاق والتصلب بالأرضيات، وتستخدم في فرش الأرضيات وتجميلها كما أنها تحمي الأرض من الخدش أو التهالك، حيث أنه بمرور الزمن تتحول الأرضيات إلى أشكال باهتة وتؤثر على شكل وجمال المكان، يتم وضع إيبوكسي في جميع الأماكن مثل المكاتب والشركات والبيوت.

أسعار إيبوكسي في المملكة العربية السعودية

يوضع نوع من مادة إيبوكسي تكون شديدة التحمل في البداية في المنشآت الكبيرة مثل الجامعات والمدارس ويكون ذلك بسعر حوالي 2039 ريال سعودي.

يوجد 50 رطل من مادة إيبوكسي وهي عبارة عن ثلاثة عبوات وذلك بسعر 1919 ريال سعودي.

سعر الجالون من المادة للأرضيات الكراج الداخلي والخارجي يكون سعره 258 ريال سعودي.

سعر الجالون من المادة للأسطح و لصناعة المجوهرات يكون بسعر 223 ريال سعودي.

سعر العبوتين من بي سي 11 لحام بارد 5 باوند، خلط العبوتين يكون حوالي 129 ريال سعودي.

سعر العبوتين من بي سي إي لحام بارد 5 باوند، خلط العبوتين يكون حوالي 95 ريال سعودي.

سعر مادة بي سي لحام بارد لجميع المعادن 1.5 أونصة يكون 75 ريال سعودي.

سعر بي سي كلينر 1 أونصة اللحام البارد الشفاف المقاوم للماء 59 ريال سعودي.

سعر ديفكون لحام بارد 14 مل يكون 59 ريال سعودي.

سعر لحام ستيل من مدينة إبرو الأمريكية حوالي 17.6 ريال سعودي.

سعر اللاصق السريع من النوع الاندونيسي يكون 17 ريال سعودي.

سعر عبوة أسطح الطاولات 8 أونصة يكون 8 ريال سعودي.

كيفية عمل أرضيات إيبوكسي

يتم تركيب أرضيات إيبوكسي عن طريق استخدام عدة خطوات كما يلي: