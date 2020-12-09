نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار منيو شاورمر وأبرز العروض الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عشاق الشاورما عن أسعار منيو شاورمر صانع الابتكارات في عالم الشاورما بكافة أنواعها العربية والشامية والتركية، خلال مسيرة طويلة تطور المطعم ليغطي مناطق متفرقة في المملكة يقدم وجباته بنكهات مختلفة ومميزة معتمدًا على المكونات الطبيعية الطازجة وفي السطور المقبلة سنتعرف على أسعار وجبات شاورمر بالتفاصيل. أسعار منيو شاورمر والعروض ركن آل عربو : عربو دجاج وجبة 6 قطع شاورما دجاج مع بطاطس مقلية بالإضافة إلى صوص متوم ، صوص تومنار و مخلل ، تقدم مع مشروب1601 سعرة حرارية 26 ريال.

دبل عربو وجبة 12 قطع شاورما دجاج مع بطاطس مقلية بالإضافة إلى صوص متوم ، صوص تومنار و مخلل ، تقدم مع مشروب2439 سعرة حرارية 26 ريال.

جبنة بنت عربو وجبة 6 قطع شاورما دجاج مع بطاطس مقلية بالإضافة إلى صوص جبنة، صوص تومكزبر نار ومخلل، تقدم مع مشروب1359 سعرة حرارية 26 ريال.

بطاطه بنت عربو وجبة 6 قطع شاورما دجاج مع بطاطس مقلية بالإضافة إلى صوص متوم، صوص تومكزبر نار ومخلل، تقدم مع مشروب1430 سعره حرارية 30 ريال.

شطة بنت عربو وجبة 6 قطع شاورما دجاج مع بطاطس مقلية بالإضافة إلى صوص تومنار، صوص تومكزبر نار و هلابينو، تقدم مع مشروب1338 سعره حرارية 28 ريال.

كزبرة بنت عربو وجبة 6 قطع شاورما دجاج مع بطاطس مقلية بالإضافة إلى صوص متوم، صوص تومكزبر و مخلل، تقدم مع مشروب1324 سعره حرارية 28 ريال.

عربو دجاج بوكس 6 قطع شاورما دجاج مع بطاطس مقلية بالإضافة إلى صوص متوم ، صوص تومنار و مخلل 1445 سعرة حرارية 20 ريال.

عربو دبل بوكس 12 قطع شاورما دجاج مع بطاطس مقلية بالإضافة إلى صوص متوم ، صوص تومنار و مخلل2293 سعرة حرارية 33 ريال. ركن النقنقات: رجرج 16 ريال

رجرج حار 16 ريال

بطاطس حارة 15 ريال

ورق عنب 15 ريال

كبيبة لحم 17 ريال

بطاطس مقلي 7 ريال

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار منيو شاورمر وأبرز العروض الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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