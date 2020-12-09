نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم مول اليوم بالسعودية مهرجان الطبخ في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم مول اليوم بالسعودية وأقوي التخفيضات على أدوات المطبخ لتحضير أشهي المأكولات المنزلية، ونبدأها بقدر ضغط من السيف سعة 7 لتر ب 89 ريال، ومقلاة نيوفلون ب 38 ريال، مقلاة رويال فورد عميقة ب 38.95 ريال، 3 حبات صينية مستطيلة سعر الربطة ب 34.95 ريال، طقم أدوات مطبخ يتكون من 13 حبة ب 29 ريال، شواية نيو لايف ب 79 ريال، ترموس هوم واي سعة 1.2 لتر ب 44 ريال، ترمس السيف فلورا 2 حبة ب 55 ريال، طقم عشاء ديفا اوبل 44 قطعة ب 99 ريال، طقم حافظة 3 قطع ب 39 ريال، مفرمة مخصصة للملوخية من هومر 99 ريال.

عروض العثيم مول اليوم بالسعودية مهرجان الطبخ

فلفل حار ب 7.75 ريال، سلطة زيتون اخضر ب 13.95 ريال، جبن مارسين تركية ب 10.95 ريال، جبن دومتي ب 11.50 ريال، رنجة فيكتو ب 28.95 ريال، بدلا من 49.50 ريال، جبن الوادي ب 15.95 ريال، لانشون أمريكانا ديك رومي مدخن ب 65.95 ريال، جبن تشيزا لاند ب 21.75 ريال، كنافة جوز الهند ب 21 ريال، بدلا من 42 ريال، دونات شوكولاته ب 5.95 ريال، كيكة بم بم وزن 400 جم ب 9.95 ريال، بدلا من 11.95 ريال، تورتة شوكولاته وسط ب 34.95 ريال، معمول شعبيات وزن 370 جم ب 9.95 ريال، بدلا من 12.50 ريال، زود برازق بالفستق 3 حبات ب 17.95 ريال، بدلا من 19.50 ريال.

عروض العثيم مول اليوم

أرز زاد الوطن 5 كيلو ب 19.95 ريال، بدلا من 28.75 ريال، باكنج باودر الرياض 6 حبات ب 11.75 ريال، بدلا من 14.19 ريال، والفانليا 6 حبات ب 7.25 ريال، بدلا من 9.81 ريال، جبن هالى مثلثات 3 حبات ب 5.95 ريال، زيت أبو فهد للطبخ وزن 2.4 لتر ب 14.95 ريال، ذرة فيكتو وزن 400 جم ب 5.50 ريال، منعم ومعطر ملابس ركس 2 لتر ب 7,95 ريال، بدلا من 14.25 ريال، تونة هالى 200 جم ب 3.95 ريال.