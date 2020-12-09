عروض العثيم الأسبوعية خصم يصل ل 60 % على الشاشات والجوال تسوق بسرعة الآن

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية عروض وتنزيلات نهاية العام من هايبر ماركت وسوبر ماركت وأسواق عبد الله العثيم لا تزال مستمرة، من الآن وحتى نهاية شهر ديسمبر الحالي، وخاصةً في أيام الجمعة البيضاء، على جميع أنواع وماركات وموديلات الهواتف الذكية المميزة، ومن أشهرها ماركة سامسونج العالمية، فلا تفوتكم زيارة أقرب فروع هايبر ماركت عبد الله العثيم إليكم. عروض العثيم الأسبوعية عروض وخصومات العثيم على هواتف سامسونج سعة 16 جيجابايت بأسُواق العثيم: عروض العثيم الأسبوعية هاتف ذكي من ماركة سامسونج أي 01 كور، ذاكرة داخلية 16 جيجابايت، الجيل الرابع، حجم الشاشة 5.3 بوصة، سعة الرامات واحد جيجابايت، دقة الكاميرا الخلفية ثمانية ميجابيكسل، دقة الكاميرا الأمامية خمسة ميجابيكسل، مزود بنظام أندرويد 10، سعر الجهاز(289)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات العثيم اليوم عروض وتخفيضات العثيم على هواتف سامسونج سعة 64 جيجابايت من هايبر ماركت العثيم: تخفيضات العثيم هاتف ذكي من ماركة سامسونج أي 21 أس، ذاكرة داخلية 64 جيجابايت، حجم الشاشة 6.5 بوصة، سعة الرامات أربعة جيجابايت، دقة الكاميرا الخلفية 48 ميجابيكسل+ثمانية ميجابيكسل+ أَثنين ميجابيكسل+أَثنين ميجابيكسل، دقة الكاميرا الأمامية 13 ميجابيكسل، اللون أسْود، سعر الجهاز(699)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض العثيم الأسبوعية هاتف ذكي من ماركة سامسونج أي 21 أس، ذاكرة داخلية 64 جيجابايت، حجم الشاشة 6.5 بوصة، سعة الرامات أربعة جيجابايت، دقة الكاميرا الخلفية 48 ميجابيكسل+ثمانية ميجابيكسل+ أَثنين ميجابيكسل+أَثنين ميجابيكسل، دقة الكاميرا الأمامية 13 ميجابيكسل، اللون أَبيض، سعر الجهاز(699)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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