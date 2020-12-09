نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض ماكدونالدز السعودية اليوم خصومات نهاية العام في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض ماكدونالدز السعودية اليوم ، يهتم الكثير من الأفراد بالمملكة العربية السعودية بمعرفة أحدث عروض ماكدونالدز على السندويتشات، والوجبات العائلية في سلسلة مطاعم ماكدونالدز المنتشرة في أنحاء المملكة، حيث يستمتعون بالمذاق الرائع الذي لا يقاوم، والأسعار المناسبة في أوقات العروض، وفيما يلي أسعار وجبات ماكدونالدز، و أسعار السندوتشات.

عروض ماكدونالدز السعودية اليوم

في كثير من الأحيان يحتاج الأفراد لتناول الوجبات السريعة كنوع من التغيير، لهذا نقدم لكم أسعار وجبات ماكدونالدز:

وجبة جراند تشيكن ديلوكس بسعر 23 SR.

وجبة ماك فيليه سمك بسعر 17 SR.

فطيرة التفاح بسعر 4 ريال، وعبوة البطاطس المقلية بسعر 4 SR.

وجبة ميني آسيوي بسعر 14 SR.

وجبة ماك راب تشيكن سبايسي بسعر 12 SR.

بيج ماك لحم بسعر 18 فطيرة التفاح بسعر 4 ريال، وعبوة البطاطس المقلية بسعر 4 SR.

وجبة ماك عربي تشيكن بسعر 21 SR.

وجبة الناجتس و عددهم تسع قطع بسعر 20 SR.

ماك تشيكن بسعر 18 فطيرة التفاح بسعر 4 ريال، وعبوة البطاطس المقلية بسعر 4 SR.

وجبة المشروم بسعر 26 فطيرة التفاح بسعر 4 ريال، وعبوة البطاطس المقلية بسعر 4 SR.

مكسيكانو بسعر 26 فطيرة التفاح بسعر 4 ريال، وعبوة البطاطس المقلية بسعر 4 SR.

كوارتدرا باوندر بسعر 20 فطيرة التفاح بسعر 4 ريال، وعبوة البطاطس المقلية بسعر 4 SR.

وجبة بيج ماك دجاج بسعر 20 فطيرة التفاح بسعر 4 ريال، وعبوة البطاطس المقلية بسعر 4 SR.

عروض ماكدونالدز على السندوتشات

ساندوتش تشيكن ماك سبايسي بسعر 12 SR.

ساندوتش تشيكن برجر بسعر 5 SR.

ساندوتش بيج تيستى بسعر 16 SR.

دبل تشيز برجر بسعر 17 SR.

كما يتوفر قسم خاص بالحلويات يقدم أشهى أطباق الآيس كريم بالبسكويت الطازج المقرمش، وآيس كريم بالشوكولاتة والكراميل، بالإضافة إلى ماك فلوري أوريو بنكهة الفانيليا الذي يقدم مع قطع كوكيز أوريو اللذيذة.

وجبات هابي ميل ماكدونالدز

هابي ميل بيف برجر وبطاطس بسعر 10 SR.

وجبة هابي تشيكن برجر مع قطع الدجاج اللذيذة.

هابي ميل تشيكن ناجتس مع قطع الفاكهة.

وجبة الأطفال تشيكن برجر بسعر 12 SR.

وجبة هابي تشيكن برجر وبطاطس.

تشيكن ناجتس اربع قطع بسعر 12 SR.

يمكنكم طلب وجبات ماكدونالدز والاستمتاع بالمذاق الشهي من أقرب فرع دون الحاجة للذهاب للفرع، وذلك من خلال الدخول إلى الموقع الرئيسي لماكدونالدز، أو تحميل التطبيق على الجوال، والدخول عليه، والنقر على أيقونة اطلبه الآن، والاختيار من بين العروض المتاحة، والاتفاق على موعد ومكان التوصيل، من خلال تحديد العنوان بالتفصيل، وتحديد الطلبات، وعندها سيتم توصيل الطلبات في الأوقات المحددة.