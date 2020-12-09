نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده الالكترونية في السعودية أقوى العروض الأسبوعية من هايبر بنده في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوى عروض بنده الالكترونية في السعودية العروض الأسبوعية، حيث نستعرض معًا عروض هايبر بنده الالكترونية للأسبوع الثاني على التوالي من شهر ديسمبر، حيث تبدأ عروض بنده وهايبر بنده الاجهزة الالكترونية منذ اليوم الأربعاء 9 ديسمبر 2020 والموافق 15 ربيع الآخر 1442، وتستمر العروض على مدار الأسبوع لتنتهي في يوم الثلاثاء المقبل، وتضم العروض مجموعة كبيرة من الشاشات والجوالات والأجهزة الإلكترونية، بالإضافة إلى الأجهزة المنزلية وأجهزة المطبخ، نوافيكم بأجدد وأرخص عروض هايبر بندة الاجهزة الالكترونية بإستمرار فور صدورها.

عروض بنده الالكترونية في السعودية الشاشات

عرض مميز شاشة تلفزيون إمبكس Impex TV مقاس 58 بوصة بسعر 1199 بدلًا من 1799 ريال سعودية ووفر 600 ريال سعودي.

عرض خاص من تي سي ال TCL شاشة تلفزيون سمارت تي في، يعمل بنظام اندرويد، ويعمل بتقنية 4K Ultra HD مقاس 65 بوصة بسعر 2199 بدلًا من 3499 ريال سعودي ووفر 1300 ريال سعودي.

عرض حصري من توشيبا TOSHIBA شاشة تلفزيون سمارت تي في LED مزود بـ نتفليكس مقاس 55 بوصة بسعر 1799 بدلًا من 2299 ريال سعودي ووفر 500 ريال سعودي.

عرض خاص من توشيبا TOSHIBA شاشة تلفزيون سمارت تي في مزود بـ نتفليكس LED، مقاس 50 بوصة بسعر حصري 1399 بدلًا من 1899 ريال سعودي ووفر 500 ريال سعودي.

عروض الأجهزة الالكترونية في بنده السعودية الجوالات

عرض حصري من هايبر بنده السعودية على جوال سامسونج SAMSUNG A31 يدعم شريحتين SIM بسعر 899 ريال سعودي.

عرض خاص ومميز من سامسونج SAMSUNG A21s يدعم شريحتين SIM بسعر 769 ريال سعودي.

عرض جوال سامسونج SAMSUNG A51 يدعم شريحتين SIM بسعر 999 بدلًا من 1209 ريال سعودي.

عروض بنده الالكترونية في السعودية جوالات هواوي

عرض جوال هواوي Huawei Y5 2019 يدعم شريحتين SIM بسعر 359 بدلًا من 439 ريال سعودي.

عرض جوال هواوي Huawei Y9A يدعم شريحتين SIM بسعر 1099 ريال سعودي (وصل حديثًا).

عرض جوال هواوي Huawei Y7P يدعم شريحتين SIM بسعر 649 بدلًا من 711 ريال سعودي.

عرض جوال هواوي Huawei Y6P يدعم شريحتين SIM بسعر 579 ريال سعودي.

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