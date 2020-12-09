نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم والفوز بالجائزة الكبري المليون 1.000.000 دولار في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم مسابقة الحلم يتابعها الكثير من الأشخاص منا من تكون بالنسبة له مشاهدة ممتعة، ومنا من يراها الحل الأمثل لتحقيق أحلامه، وهذه الفئة كبيرة نظراً بمصداقية البرنامج فيما يقدمه من جوائز ضخمة، لذا يبحث الكثير عن موعد سحب مسابقة الحلم التي تقدر بجائزة مليون دولار أمريكي، فإذا كنت ممن يبحث عن أسماء الفائزين في مسابقة الحلم أو إذا كنت ترغب في الاشتراك بها، فنحن هنا اليوم لنوضح لك طريقة الاشتراك في مسابقة الحلمخطوة بخطوة لعل تتمكن من الفوز وتحقق أحلامك.

مسابقة الحلم وكيفية الاشتراك في مسابقة الحلم

اهتم فريق عمل مسابقة الحلم بتوفير الكثير من الطرق المتنوعة لسهولة الاشتراك بالمسابقة في أي مكان بالعالم، أما من خلال القيام بإرسال رسالة نصية للرقم المرادف لبلدك، وعلى أن يكون نصل الرسالة كلمة حلم أو دريم.

كما أنه بإمكانك أن تتصل بشكل مباشر على الرقم المرادف لبلدك، أو من الممكن الاتصال على الرقم الموحد لجميع الدول من بين الأرقام، والتأكد أن تكون إجابتك صحيحة على السؤال الذي سوف يصلك برسالة عند الاتصال.

كما أنه أتاحت تطبيق حلم، بتسجيل البيانات الشخصية التي تتعلق بك، من خلال الدخول للموقع الرسمي لشبكة أم بي سي والتسجيل اون لاين.

موعد سحب مسابقة الحلم

قامت شبكة قنوات أم بي سي في الفترة الأخيرة بالإعلان عن أسماء الفائزين في مسابقة الحلم، التي قام مقدم البرنامج “مصطفى الآغا بالإعلان عنها، من خلال الاتصال على المشترك في المسابق وأصبح الفائز على الهواء مباشرة، ويقوم بتقديم الجائزة له بكل مصداقية.

ومن ثم يقوم فريق العمل بالتواصل معه لأخذ بياناته الشخصية والتواصل معه لاستلام الجائزة، التي تكون فرصة ذهبية له لتحقيق أحلامه التي يرغب بها، ويطرح الإعلامي عليه سؤال ما هو الحلم الذي يحقق بالجائزة ويتحدث الفائزة بسرور وسعادة، لذلك تهتم المسابقة في تحقيق أحلام الكثير اشترك ربما تكون أنت الفائز القادم.

أسماء الفائزين في مسابقة الحلم

فاز في المسابقة الكثير من الأشخاص بكافة أنحاء الوطن العربي، بمجموعة من الجوائز بمدار العام، وسوف يتم الإعلان عن أسماء الفائزين بشكل رسمي في إذاعة الحلقة الجديدة، وبعد أن ينتهي فريق العمل من السحب في الموعد المحدد قبل بث البرنامج.