نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الشتاء من مؤسسة أولاد رجب في شهر ديسمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة مؤسسة أولاد رجب هي عباره عن مجموعة من اشهر سلاسل السوبر ماركت الرائدة في بيع التجزئة في مصر، ودائما ما تقدم مجموعة رجب العروض والتخفيضات على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وحتى المواد الغذائية والبقالة، وبما أن هذه المجموعة تغطي 16 محافظة على مستوى الجمهورية بفروعها، فهي تمثل فرصة عظيمة للتسوق والتمتع بهذه الفرص والعروض والتخفيضات التي لا تعوض ويمكنكم التسوق أون لاين أو من خلال الفروع المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما أنها تقدم خدمة متميزه من خلال توظيف 5000 موظف في فروعها لا يتأخرون في تقديم الخدمات على أكمل وجه.

عروض الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية من مؤسسة أولاد رجب :

تقدم المجموعة عروض وتخفيضات ممتدة حتى 15 ديسمبر 2020 على مجموعة كبيرة من الأجهزة والأدوات نذكر منها ما يلي:

شاشة سامسونج LED 32 بوصة بسعر 2,799 جنية بدلا من 2,849

شاشة هوهو 39 بوصة LED بسعر 2,625 جنية بدلا من 2,749.

شاشة توشيبا العربي 32 بوصة LED مقاومة للكسر بسعر 2,399 جنية بدلا من 2,499.

ستاند شاشة حائطي 26 بوصة حتى 63 بوصة بسعر 75 جنية بدلا 99.

نكست ريسيفر مني HD بسعر 199جنيه بدلا من 239.

سيستم دش كامل عباره عن (مخرج LNBk، ستاند 42 بوصة،رسيفر ميني HD) بسعر 349 جنية بدلا من 399

غسالة أطباق وسط وايت بوينت العبد 10 أفراد أسود تركي بسعر 4,199 جنية بدلا من 4,299.

ديب فريزر باساب 4 درج رأسي ديفروست سيلفر بسعر 3,499 بدلا من 3,549.

مبرد مياه وايت بوينت العبد بالثلاجة بسعر 2,299 جنية بدلا من 2,399.

مبرد مياه وايت بوينت العبد بالحافظة بسعر 2,099 جنية بدلا من 2,199.

بوتاجاز جنرال تك 5 شعلة 80*60 استانلس كامل (شواية + إشعال + لمبه) بسعر 2,099 جنية بدلا من 2,199

شواية دابل بان 28 سم أسود بيد عازلة للحرارة بسعر 350 جنية بدلا من 399.

مكواه تورنادو بخار 1800 وات بسعر 330 جنية بدلا من 389.

بوتاجاز مسطح جنرال تك 2 شعلة ستيل بسعر 309 جنية بدلا من 359.

جردل بيضاوي بالعصارة بسعر 45 جنية بدلا من 65.

كبه تاتش سعة لتر ونصف 700 وات بسعر 399 جنية بدلا من 449.

غلاية تورنادو استانلس 1,7 لتر 2200 وات بسعر 295 جنية بدلا من 319.

عصارة برتقال ميديا تك 20 وات سعة واحد لتر بسعر 199 جنية بدلا من 249.

غلاية استانلس هوهو لتر ونصف 1500 وات بسعر 69 جنية بدلا من 79

ميكروويف تورنادو 25 لتر 900وات متوفر باللونين الأسود والفضي (سلفر) بسعر 1,599 جنية بدلا من 1,699.

هاند بلندر استانلس 450 وات كامل العدد بسعر 799 جنية بدلا من 899.

كبة لايف بدورق سعة 1,2 لتر 500 وات بسعر 649 جنية بدلا من 749.

ميكروويف كومتيل 36 لتر مفتاح واحد بسعر 419 جنية بدلا من 599.

مكنسة توشيبا العربي 1600 وات بسعر 1,325 جنية بدلا من 1,389.

دفاية بلاك اند ديكر مروحة رأسية 2000 وات بسعر 895 جنية بدلا من 959.

دفاية كومتيل 3 شمعة كبيرة بسعر 249 جنية بدلا من 299.

دفاية كومتيل 2 شمعة بسعر 129 جنية بدلا من 159.

وهناك العديد من العروض الأخرى التي يمكنكم الاستفادة منها من خلال التسوق أون لاين من موقع المؤسسة أو من خلال التسوق من احد الفروع الخاصة بهم، كما توجد لديهم خدمة التوصيل للمنازل.