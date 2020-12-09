نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموضة قد تؤدي إلى حدوث ضرر بالصحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الموضة وتأثيرها الخاطئ على الصحة، نقوم بعض السيدات بتقليد الموضة دون اللجوء إلى معرفة هل هذا الأمر صحي أم لا، ويكون هذا الأمر يشبه التقليد الأعمى، حيث أنه قد يشمل هذا الأمر عدة مجالات منها الصحة والجمال والماكياج وأيضًا في اللبس والموضة، لكن يجب الإنتباه إلى أن لكل إمرأة موضة تناسبها من حيث الكثير من الأشياء، في هذا المقال سوف نتعرف على أضرار بعض الأشياء التي تنتج عن الموضة.

الكعب العالي

من المعروف عن الكعب العالي أنه من الأشياء التي تشعر المرأة بأنوثتها وهذا الأمر الذي يجعل جسمها ممشوق القوام وذو طلة مبهرة خلال بعض السهرات، ولكن الأمر الخاطئ عن هذا الموضوع أنه لا يجب أن يتم الالتزام بالكعب العالي يوميًا لأن ذلك يؤدي إلى حدوث مشكلات صحية تصل إلى حد المصائب.

فيمكن مثلًا أن يتم حدوث مشكلات في العمود الفقري أو الظهر، يمكن أن يؤدي ارتداء الكعب العالي إلى حدوث مشكلات في الرجل وظهور الدوالي، ويمكن أيضًا أن يتم إبراز عظام أصابع الرجل بسبب كثرة ارتداء الكعب العالي مما يسبب الإحراج واظهار الرجل بشكل غير مرغوب فيه.

الأحذية المفتوحة البحرية

هناك بعض الأحذية التي تكون مفتوحة زيادة عن اللازم، وهذه الأحذية تكون غير آمنة بالمرة لأنها يمكن أن تسبب حدوث أخطار في الرجل وجعلها عرضة لأي إصابات كما أنها تسبب حدوث آلام في الرجلين وأسفل الظهر.

هذه الأحذية تسبب في حدوث الضرر بأعصاب الرجل، وتسبب في حدوث التغيير في طريقة المشي، حيث تقوم السيدة التي ترتديه بمحاولة القبض بشكل كامل على الحذاء.

حقائب اليد الثقيلة

تقوم الكثير من السيدات بالإعتماد على حقيبة اليد بشكل مبالغ فيه، حيث أنها تقوم بوضع الكثير من الأشياء الهامة بها وتقوم يملئها بجميع أشيائها، وهذا الأمر والأشياء الثقيلة تصيب أعصاب اليد بالكثير من المشكلات.

كما أنها تسبب أيضًا أعصاب الرقبة والظهر، لذلك يجب فقط أخذ الأشياء التي سوف تستخدمها السيدة في الشنطة حتى تكون الشنطة خفيفة.