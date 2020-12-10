عروض الدانوب الأسبوعية خصم يصل ل 60 % على جميع المنتجات تسوق الآن

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عمر شويل - جدة عروض هايبر الدانوب من ضمن المتاجر التي تقوم بتقديم عروضاً على منتجاتها في المملكة العربية السعودية، ولذلك فإذا كنت ترغب عزيزي القارئ في التعرف على هذه العروض فعليك بقراءة هذا المقال لأننا سنذكر لكم أهم العروض المقدمة من الدانوب. عروض الدانوب الأسبوعية عروض الدانوب على الخضروات: عروض الدانوب سعر كيلو الثوم بلغ 4.95 ريال سعودي.

تخفيضات الدانوب سعر الكيلو من القرع الأصفر بلغ 2.95 ريال سعودي.

خصومات الدانوب بلغ سعر الكيلو من الملفوف إلى 1.95 ريال سعودي.

سعر الليمون الصغير بلغ 1.95 ريال سعودي.

بلغ سعر كيلو الموز إلى 3.95 ريال سعودي.

سعر الكيلو من البطاطس بلغ 4.95 ريال سعودي.

بلغ سعر البصل إلى 3.95 ريال سعودي.

سعر الكيلو من الزهرة بلغ 4.95 ريال سعودي. عروض الدانوب على الفاكهة عروض الدانوب الأسبوعية بلغ سعر التفاح إلى 6.95 ريال سعودي.

تخفيضات الدانوب سعر الكيلو من الموز بلغ 3.95 ريال سعودي.

خصومات الدانوب سعر الأناناس بلغ 4.95 ريال سعودي.

بلغ سعر توت العليق إلى 6.95 ريال سعودي. عروض الدانوب على اللحوم خصومات هايبر الدانوب : عروض الدانوب الأسبوعية بلغ سعر الريش الروماني إلى 79 ريال سعودي.

تخفيضات الدانوب كتف خروف روماني بلغ سعره 67 ريال سعودي.

خصومات الدانوب أوصال بقري برازيلي مبرد بلغ سعره 23 ريال سعودي.

سعر رقبة الخروف الروماني بلغ 59 ريال سعودي.

سعر فخذ خروف روماني بلغ 69 ريال سعودي.

بلغ سعر مفروم بقري برازيلي إلى 22 ريال سعودي.

بلغ سعر دجاج اليوم إلى 16 ريال سعودي بدلاً من سعر 19.50 ريال سعودي.

سعر فيليه صدور دجاج الفروج الذهبي بلغ 19 ريال سعودي.

صدور دجاج التنمية بلغ 18.50 ريال سعودي بدلاً من سعر 22.50 ريال.

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