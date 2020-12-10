عروض بنده الأسبوعية أقوى عروض السعودية الآن خصومات ولا في الخيال تصل ل 40%

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عمر شويل - جدة خصومات بنده نهاية العام قائمة في جميع فروع هايبر ماركت وسوبر ماركت وَأسواق بنده داخل المملكة العربية السعودية، خلال شهر ديسمبر الجاري وخاصةً أيام الجمعة البيضاء، فلا تفوتكم زيارة أقرب فروع بنده إليكم، للحصول على أقوى العروض واكبر التخفيضات على مجموعة متنوعة من المعروضات، من أجهزة هواتف ذكية و أجهزة عناية شخصية، بأقل الأسعار وأرقى الموديلات عروض وتنزيلات نهاية العام من هايبر ماركت بنده داخل المملكة العربية السعودية.

عروض بنده نهاية العام

تنزيلات بنده على الهواتف الذكية بنهاية العام:

خصومات بنده الأسبوعية هاتف ذكي من ماركة نوكيا 2.4، بشرِيحتين، الجيل الرابع، حجم الشاشة 6.5 بوصة، ذاكرة داخلية 32 جيجابايت، معالج أوكتا كور، دقة الكاميرا الخلفية 48 ميجابيكسل مع ثمانية ميجابيكسل، دقة الكاميرا الأمامية ثمانية ميجابيكسل، اللون رمادي، سعر الجهاز(399)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض بنده الأسبوعية

تخفيضات بنده على أجهزة من ماركة جيباس بنهاية العام: