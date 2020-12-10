نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الدانوب الأسبوعية على المواد الغذائية واللحوم خصومات تصل ل 40% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الدانوب نهاية العام من هايبر ماركت وسوبر ماركت وأَسواق الدانوب بجميع فروعها داخل المملكة العربية السعودية، على جميع المواد الغذائية الطازجة وعلى مجموعة مميزة من اجود أنواع الجبن المصنعة من أفضل أنواع الألبان من شركة المراعي، ذلك بالإضافة للعديد من الأجهزة الكهربائية الأخرى مثل أجهزة التليفزيون الذكي، تقدمها أَسواق الدانوب بأنسب الأسعار وأعلى الجودات عروض وتنزيلات نهاية العام من هايبر ماركت الدانوب داخل المملكة العربية السعودية.

عروض الدانوب نهاية العام

تنزيلات الدانوب على مختلف أنواع الجبن من المراعي في أسواق الدانوب

تخفيضات الدانوب جبنه فيتا كاملة الدسم، من إنتاج شركة المراعي، وزن العبوة(200) جرام، سعر العبوة ستة ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات الدانوب جبنه شرائح للبرجَر، من إنتاج شركة المراعي، وزن العبوة (200)جرام، سعر العبوة سبعة ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض الدانوب الأسبوعية كريمة الطبخ لايت، من إنتاج شركة المراعي، وزن العبوة (500)ريال سعودي، سعر العبوة(17.25)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

شرائح الجبن شيدر، من إنتاج شركة المراعي، عدد عشرة شرائح، وزن العبوة(200)جرام، سعر العبوة سبعة ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات الدانوب الأسبوعية

خصومات الدانوب على التلِيفزيونات الذكية من هايبر ماركت الدانوب: