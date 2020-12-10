عروض العثيم الأسبوعية أحصل على خصم يصل ل 60 % وحتي نهاية العام أقوى عروض السعودية

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خصومات العثيم تورتة مخابز زود بالفواكه، حجم وسط، سعر الواحدة(39.95)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة

تورتة مخابز زود بلاك فورست، حجم وسط، سعر الواحدة(39.95)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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