عروض لولو الأسبوعية تخفيضات تصل ل 50% لمدة 5 أيام الحق الخصومات الهائلة

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عمر شويل - جدة عروض لولو السعودية تجدون لجميع فروع هايبر ماركت وسوبر ماركت وأسواق لولو خلال فترة احتفالات نهاية العام فرصة للتمتع بشتى العروض المذهلة، حيث تشمل هذه العروض تخفيضات غير مسبوقة وغير قابلة للمقارنة، وخصومات على كافة الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، وحتى المواد الغذائية وأدوات العناية الشخصية، والعديد من المعروضات المميزة الأخرى، كل ذلك بأقل الأسعار وأرقى الموديلات عروض وتخفيضات هايبر لولو داخل المملكة العربية السعودية في الجمعة البيضاء.

عروض لولو السعودية

تنزيلات لولو على أجهزة الراوتر من هايبر ماركت لولو في نهاية العام:

عروض لولو الأسبوعية جهاز راوتر ثنائي النِطاق من ماركة دي لينك، سعر الجهاز(149)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات لولو جهاز راوتر للجَوال الذكي من ماركة دي لينك سعر الجهاز(299)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات لولو جهاز راوتر للجَوال الذكي من ماركة دي لينك، الجيل الرابع، سعر الجهاز(149)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

شبكة نِطاق مزدوجة من ماركة دي لينك، سعر الجهاز(349)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات لولو الأسبوعية

خصومات لولو على ملحقات الكمبيوتر والهواتف الذكية من أسواق لولو: