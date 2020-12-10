نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اسواق المزرعة من 9 ديسمبر حتى 15 ديسمبر 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشمل عروض أسواق المزرعة أقوى الخصومات الأسبوعية علي جميع منتجاتها والتي تتكون من الأدوات المنزلية مثل ميزان للجسم، وصندوق للتخزين، ومجموعه للحمام 4 قطع، وقالب دائري لخبز الحلويات، وحافظه طعام صناعية، ومجموعة فنجاين للقهوة، ومراة ديكور متنوع، ومجفف شعر من كيني، ولوح خشبي للتقطيع، وصينة بامبو للتقديم، ويتوفر أيضا جميع أنواع المنظفات مثل بريل سائل جلي، وفيري سائل جلي، وكلوركس بخاخ منظف، وسماك بخاخ منظف، وداك جوند سائل مطهر، ونولين سائل منعم للملابس، وداوني سائل منعم للملايس إريال مسحوق غسيل الملابس.

عروض اسواق المزرعة

تحتوي عروض أسواق المزرعة على خصومات هائلة لجميع منتجاتها والتي هي عبارة عن جميع أنواع اللحوم مثل لحم بفري مكعبات، ولحم عجل بلدي بالعضم، وكفته غنم، ولحم عجل مفروم، وشيش طاووق جاهز للشواء، وستيك دجاج، ومتاح أيضا جميع أنواع الجبن مثل الضيافة لوح جبن شيدر، وبحر جبن قليل الدسم بحبة البركة، وفلبريسو جبن فيتا وزيتون أسود وأخضر.

زيتون اسود واخضر 28.59 ريال.

الضيافه لوح جبن شيدر 15.95 ريال.

بحر جبن قليل الدسم بحبة البركة 19.95 ريال.