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عروض اسواق المزرعة من 9 ديسمبر حتى 15 ديسمبر 2020

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زينب الدمرداش 0 تبليغ

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اسواق المزرعة من 9 ديسمبر حتى 15 ديسمبر 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشمل عروض أسواق المزرعة أقوى الخصومات الأسبوعية علي جميع منتجاتها والتي تتكون من الأدوات المنزلية مثل ميزان للجسم، وصندوق للتخزين، ومجموعه للحمام 4 قطع، وقالب دائري لخبز الحلويات، وحافظه طعام صناعية، ومجموعة فنجاين للقهوة، ومراة ديكور متنوع، ومجفف شعر من كيني، ولوح خشبي للتقطيع، وصينة بامبو للتقديم، ويتوفر أيضا جميع أنواع المنظفات مثل بريل سائل جلي، وفيري سائل جلي، وكلوركس بخاخ منظف، وسماك بخاخ منظف، وداك جوند سائل مطهر، ونولين سائل منعم للملابس، وداوني سائل منعم للملايس إريال مسحوق غسيل الملابس.

عروض اسواق المزرعة

تحتوي عروض أسواق المزرعة على خصومات هائلة لجميع منتجاتها والتي هي عبارة عن جميع أنواع اللحوم مثل لحم بفري مكعبات، ولحم عجل بلدي بالعضم، وكفته غنم، ولحم عجل مفروم، وشيش طاووق جاهز للشواء، وستيك دجاج، ومتاح أيضا جميع أنواع الجبن مثل الضيافة لوح جبن شيدر، وبحر جبن قليل الدسم بحبة البركة، وفلبريسو جبن فيتا وزيتون أسود وأخضر.

عروض أسواق المزرعة الأسبوعية

 

  • زيتون اسود واخضر 28.59 ريال.
  • الضيافه لوح جبن شيدر 15.95 ريال.
  • بحر جبن قليل الدسم بحبة البركة 19.95 ريال.
عروض أسواق المزرعة الأسبوعية
  • لحم بقري مكعبات 29.59 ريال.
  • لحم عجل بلدي بالعضم 42.95 ريال.
  • كفته غنم 34.95 ريال.
  • لحم عجل مفروم 44.95 ريال.
  • شيش طاووق جاهز للشوي 18.95 ريال.
  • ستيك دجاح 17.95 ريال.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض اسواق المزرعة من 9 ديسمبر حتى 15 ديسمبر 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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