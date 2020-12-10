نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كتالوج عروض بنده الاسبوعية بالسعودية عروض متنوعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كتالوج عروض بنده الاسبوعية بالسعودية وأقوي عروض نهاية العام، وتتضمن قهوة عربية كيف المسافر العلبة تتكون من 10 حبات ب 39.95 ريال، بدلا من 60.95 ريال، شاي أحمد تي العبوة تتكون من 100 كيس ب 11.95 ريال، قهوة ذهبية سريعة كلاسنو وزن 200 جم ب 24.95 ريال، القهوة المفلترة روست مايسترو وزن 250 جم ب 19.95 ريال، بدلا من 33.95 ريال، كابوتشينو نسكافية 20 كيس ب 19.95 ريال، بدلا من 29.95 ريال، شاي تتلي مركز أو الأخضر ب 12.95 ريال، ربيع المذاق 100 كيس ب 12.95 ريال، شاي أحمر 100 كيس ب 18.50 ريال.

كتالوج عروض بنده الاسبوعية بالسعودية عروض متنوعة

كيكة ماكين وزن 510 جم ب 22.95 ريال، بدلا من 34.95 ريال، ميني رولز امريكانا وزن 120 جم ب 6.95 ريال، بدلا من 11.90 ريال، آيس كريم ستيكرز ب 6.50 ريال، شرائح دجاج شهي كيلو ب 47.95 ريال، بدلا من 69.95 ريال، لفائف التورتيلا وزن 875 جم ب 10.95 ريال، بدلا من 18.95 ريال، ذرة حلوة 400 جم ب 9.95 ريال سعر 3 حبات، برجر مغلف بالخبز العلبة تتكون من 8 حبات وزن 400 جم ب 10.95 ريال، أصابع السمك الكبير وزن 300 جم ب 8.95 ريال، بدلا من 14.95 ريال.

عروض بنده اليوم

رقائق عجين سوبر فريش وزن 500 جم ب 6.95 ريال، برك بالصينية بالجبنة ب 17.95 ريال، بدلا من 22.95 ريال، بازلاء خضراء من سوبر فريش وزن 450 جم ب 9.95 ريال، بدلا من 13.90 ريال، ميني رول بالجبنة 500 جم ب 12.95 ريال، بدلا من 17.90 ريال، حمص مسلوق ب 14.95 ريال، بدلا من 19.90 ريال، بيتزا كينج سوبر فريش وزن 780 جم ب 19.95 ريال، بدلا من 27.95 ريال،بطاطس رينجلز وزن 200 جم ب 16.95 ريال.