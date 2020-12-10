نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الدانوب الرياض الأسبوعية من 9 ديسمبر الي 15 ديسمبر 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتميز عروض الدانوب الرياض الأسبوعية خصومات هائلة على جميع منتجاتها والتي تتكون من الخضروات وفواكه مثل بنجر، وملفوف، وطماطم، وبرتقال أبو صره، وموز، وتفاح جالا، وجوافة، وفراولة، وأناناس، وأيضا يوجد بيه مأكولات بحرية مثل سمك عندق وجمبري بحري، وسمك تونا، وسلطان إبراهيم، وبوري طازج، وسمك قارس، وسردين، وجمبري مطبوخ وسط، وماكريل، ويوجد أيضا جميع أنواع المنظفات مثل سائل منظف الصحون، ومنظف المطبخ كلوركس، وفيري، ومنظف جف، وجل اريال وداوني المركز، ومنظف المرحاض، وجل اومو.

عروض الدانوب الرياض الأسبوعية

تحتوي عروض الدانوب علي خصومات هائلة هذا الأسبوع على جميع منتجاتها والتي تتكون من اللحوم مثل ريش خروف روماني، وكتف خروف روماني، وفخد خروف روماني، ومفروم بقري برازيلي، وسمانة برازيلي مبرد، وصدور دجاج التمنية، وسمان استرا، ودجاج الفروج الذهبي، سجق بقري، وكباب بقري للشوى، ويرجر بقري، وشيش طاووق، وستيك دجاج متبل، ويتوفر أيضا جميع أنواع الأجبان مثل جبنه رومي مصري، وجبنة بار ميزان إيطالي، وقشطه طازج بدر، وجبنه سنابل قليلة الدسم، وجبنه بلدي قليل الملح، ورستو دجاج مدخن الفلة.

دجاج مجمد ساديا 12.95 ريال.

زيت نباتي نخيل 8.95 ريال.

اومو 16.95 ريال.

ناي برايد فلفل متنوع 6.00 ريال.