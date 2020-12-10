نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن جواهر فري فاير Free Fire مجانا 2020 وكيفية تحويل المتجر إلى أمريكي في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة شحن جواهر فري فاير Free Fire مجانا 2020 إن شحن جواهر فري فاير أصبح من أكثر الأشياء التي يبحث عنها الجميع، وذلك في معظم مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت، وأيضاً يريدون معرفة الطرق الحديثة والصحيحة لشحن فري فاير دون خسائر ولا نصب ولا تجسس، لما لها من إمتاع وإثارة شديدة في لعبها، للعمل على تعويض الملل الذي يمر به الجميع في ظل هذه الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

شحن جواهر فري فاير

فمن الممكن شحن جواهر فري فاير عن طريق بطاقة بنكية فيزا أو ماستر كارد، ولكن هذه الطريقة غير متاحة في جميع الدول، فهى متوفرة في دولة المغرب، وإليكم بعض طرق شحن جواهر فري فاير بالمجان.

طريقة شحن جواهر فري فاير Free Fire مجانا

سوف نقدم لكم من خلال الأسطر القليلة القادمة طريقة شحن جواهر فري فاير 2020 مجاناً، ولكن يجب مراعاة الالتزام بهذه الخطوات واتباعها بدقة شديدة وهي كالآتي:

أولاً: نقوم بالدخول على بعض المواقع على متجر جوجل بلاي المتخصصة في شحن جواهر فري فاير الموجود على كل هاتف.

ثانياً: نحول المتجر إلى حساب أمريكي لكي نحصل على تجميع النقاط، لأن نقاط التشغيل لن تظهر إلا عند تحويل المتجر إلى أمريكي.

ثالثاً: نقوم بالبدأ في جمع النقاط من التطبيقات التي تقوم بمنح المستخدم نقاط بعد كل عملية تحويل، وعند الدخول على التثبيت نضغط بإلغاء التثبيت لأنه بهذا يتم حسب النقاط وجمع أكبر عدد من النقاط، لأنه متوفر استبدال كل النقاط المجمعة برصيد جوجل بلاى فكل مائة نقطة بمبلغ واحد دولار، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نكون أفدناكم بكيفية شحن جواهر فري فاير بالمجان.

ولكن نوصي أولياء الأمور دائما بتقنين الوقت الذي يمضيه الأطفال في الألعاب الإلكترونية، سواء كانت هذه اللعبة أو غيرها، لما لها من آثار سلبية على ذكائهم العلمي، وكذلك سلوكهم الاجتماعي، خاصة من هم دون 18 عام، حتى لا يتحول الأمر إلى إدمان، وينتج عنه مشكلات كبيرة تؤثر على شخصيتهم ونشأتهم السوية على المدى البعيد.